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Ana Sayfa Ekonomi 18 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Dagi Yatırım’da denetçi tescili

Dagi Yatırım’da denetçi tescili

Dagi Yatırım Holding A.Ş’de denetçi firma tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”2021 hesap periyoduna ait şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak bağımsız kontrollerinin yapılması konusunda idare konseyimiz tarafından belirlenen Aday Bağımsız Kontrol ve SMMM A.Ş, 03.06.2021 tarihli olağan genel konseyde onaylanmış olup, 15.06.2021 tarihinde tescil edilerek 16.06.2021 tarih 10350 sayılı TTSG’de ilan olmuştur.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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