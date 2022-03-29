Danfoss iş ortaklarıyla daha güçlü

Danfoss Türkiye İklimlendirme Çözümleri iş ortakları, Antalya’da bir araya geldi. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve karbon salınımını azaltmak konularında sektörün geleceğini şekillendirecek çalışmalar ve bu alanda sunulacak çözümlerin konuşulduğu etkinlikte Danfoss, #HepBirlikte Daha Güçlüyüz mottosuyla, dijital deneyime tüm iş ortakları ile odaklanmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.

Danfoss İklimlendirme Çözümleri, 23-25 Mart 2022 tarihlerinde iş ortaklarıyla Antalya’da bir araya geldi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 100 kişinin katıldığı etkinlikte, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve karbon salınımını azaltmak konularında sektörün geleceğini şekillendirecek çalışmalar ve bu alanda sunulacak çözümlere yönelik bilgiler verildi. #HepBirlikte Daha Güçlüyüz mottosu kapsamında gerçekleşen buluşmada, enerji verimliliği yüksek ve karbon salınımı düşük Danfoss teknolojileri tanıtıldı.

Danfoss İklimlendirme Çözümleri Türkiye Satış Direktörü Mert Kalafatoğlu’nun açılışını yaptığı, 2021 yılına ve İklimlendirme Çözümleri segmentine yönelik bilgilendirmelerin paylaşıldığı toplantıda, Danfoss İklimlendirme Çözümleri Distribütör Kanal Satış Müdürü Ayfer Altun da 2022 yılı stratejisi hakkında bilgi verdi.

‘Enerji verimliliğine iş ortaklarımızla birlikte destek veriyoruz’

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mert Kalafatoğlu, şunları söyledi: “Pandemi ile birlikte tüm dünyada iş yapış şekilleri değişti. Bu dönemde Danfoss olarak 2021 yılını tüm olumsuz koşullara rağmen çok iyi sonuçlarla tamamladık. 2021 yılı başında Isıtma ile Soğutma segmentlerini İklimlendirme Çözümleri çatısı altında birleştirerek hep birlikte daha güçlü olarak yola devam etme kararı aldık. Gelecekte büyüme stratejimizin temelini oluşturan dijitalleşme ve elektrifikasyon alanlarında mevcut devam eden projelerin yanında yeni projelere ve çalışmalara başladık. Özellikle yüksek enerji verimliliğine ve düşük karbon salınımına sahip yenilikçi ürün ve çözümler önümüzdeki dönemde hayatımıza daha çok girecek. İş ortaklarımızla birlikte sektörümüzün geleceğini şekillendirerek ülkemizde ve dünyada bu teknolojilerin kullanımını artırmak istiyoruz.”

‘2022 yılında dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz’

Toplantıda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan ve 2022 yılı bayi kanalı stratejilerini paylaşan Ayfer Altun ise “İş ortaklarımızla birlikte güçlü bir bağımız bulunuyor. Gerek iş birliklerimiz gerekse eğitim süreçlerinde karşılıklı ilgi ve anlayışımızı sürdürüyoruz. Şimdi yeniliklerle dolu bir yıl içindeyiz. 2022’de odaklanacağımız başlıklar; eğitim, dijitalizasyon, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik olacak. Tüm bu süreç için gereken hazırlıklarımızı tamamladık. Danfoss olarak enerji verimliliği yüksek aynı zamanda çevre dostu ürünlerimizle pazarda fark yaratmaya devam edeceğiz. 2022 yılını da başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inancımız sonsuz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı