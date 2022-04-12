Danfoss ve SEMICRON Güçlerini Birleştirdi

Güç elektroniği alanında ikisi de aile şirketi olan küresel teknoloji liderleri, SEMIKRON-Danfoss adlı yeni bir ortak girişime imza attı. SEMIKRON-Danfoss, müşterilerinin gelecekteki büyüme planlarını mümkün kılmak için inovasyona, teknolojiye ve kapasiteye önemli ölçüde yatırım yapıyor. Birleşme işleminin 2022 yılı üçüncü çeyrek dönemine kadar tamamlanması bekleniyor.

SEMIKRON ve Danfoss Silicon Power, güç yarı iletken modüllerine odaklanan güç elektroniği alanında uzmanlaşmış bir ortak girişim kurmak amacıyla harekete geçti. 3500’den fazla profesyoneli bir araya getiren yeni SEMIKRON-Danfoss, güç elektroniğinde lider ortak olarak dünya standartlarında teknoloji uzmanlığı yaratacak. Birleşme, yeşil büyümenin ve daha sürdürülebilir, enerji açısından verimli ve karbondan arındırılmış bir geleceğin yolunu açarak, bu yönde yeni yatırımlara odaklanacak. SEMIKRON-Danfoss, yeşil enerjiye geçişin merkezi sağlayıcısı olacak.

‘Beş yılda işimizi ikiye katlayacak potansiyele sahibiz’

Yeni ortaklıkla ilgili değerlendirmede bulunan Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing, “Yeni SEMIKRON-Danfoss, güçlü uzun vadeli bir ortaklık ve güç modülü paketleme, inovasyon ve müşteri uygulama uzmanlığında 90 yılı aşkın birleşik teknoloji liderliği temelinde yükseliyor. Yeşil geçişi sağlayan elektrifikasyon ile SEMIKRON-Danfoss, müşteriler için tercih edilen karbonsuzlaştırma ortağı olmayı hedefliyor. Beş yılda işimizi ikiye katlayacak tutkuya, yetkinliklere ve teknolojilere sahibiz” dedi.

‘Birbirini tamamlayan güçlü bir ekip olduk’

SEMIKRON CEO’su Karl-Heinz Gaubatz da şöyle konuştu: “Bu gerçekten heyecan verici bir an. Son aylardaki yakın ve güvenilir görüşmelere dayanarak, SEMIKRON ve Danfoss’un birbirini tamamlayan varlıklar, güçlü bir ekip ve paylaşılan değerlerle benzersiz bir uyum içinde olduğunu belirledik. SEMIKRON’un birinci sınıf güç modülleri ve sistemlerinin geliştirilmesinde 70 yıldan fazla deneyimi ile yarı iletken teknolojisinin öncüsü olarak uzmanlığını, Danfoss Silicon Power ve Danfoss Group’un gücü, yenilikçiliği ve hızlı operasyonları ile birleştirerek güç elektroniğinde en güçlü oyunculardan biri olmak için ideal bir şekilde konumlandık.”

Elektrikli araçlarla talep her yıl yüzde 30 artacak

Elektrik gücü gelecekteki en önemli enerji kaynağı olacak. Güç yarı iletken modülü, tüm güç elektroniği çözümlerinin merkezinde yer alıyor. Modül, elektrik gücünü dönüştürmeyi ve kontrol etmeyi mümkün kılan güç yarı iletkenlerinden sağlanıyor. E-mobilitenin artmasıyla birlikte elektrikli araçlara olan talebin önümüzdeki yıllarda her yıl 30 artması bekleniyor (BloombergNEF, EVO 2021). Bu, elektrik motoruna ve araç şarj cihazlarına güç sağlamak için önemli bir bileşen olduklarından, güç modüllerinin muazzam büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Tüm güneş ve rüzgar enerjisi şebekelerinde gerekli

Endüstriyel motorlar dünyadaki elektrik enerjisinin 50’sini tüketiyor ve bu motorların sadece 20’si değişken devirli motor kontrolleri ile donatılmış olup, enerji verimliliğini artırmak ve CO2 emisyonlarını azaltmak için yararlanılmayan büyük bir potansiyel içeriyor. Güç modülü, elektrik motorları için herhangi bir değişken hız kontrolünde anahtar bileşen olarak yer alıyor. Enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakların iddialı kullanımını geliştirme yoluyla fosil yakıtların yerini almayı hedefleyerek devam eden küresel geçiş süreci, güç modüllerine olan talebi de artırıyor. Güç modülü, tüm güneş enerjisi kurulumlarında ve tüm rüzgar türbinlerinde, gücün şebekelere dönüştürülmesini ve enerji depolamasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Otomotiv güç modüllerinde liderliği hedefliyor

SEMIKRON-Danfoss, endüstriyel ve yenilenebilir güç modülü uygulamalarında güçlü ana faaliyet alanını geliştirecek ve otomotiv güç modüllerinde lider bir konumu hedeflemek için bu ortaklığı kullanacak. SEMIKRON-Danfoss, trendi belirleyecek ve hem endüstriyel hem de otomotiv uygulamalarında teknoloji değişimini Silisyum Karbür çözümlerine yönlendirecek. Yeni kurulan SEMIKRON-Danfoss ortak girişimi, SEMIKRON’un mevcut sahibi-aileleri ve Danfoss Grubu’na ait olacak ve çoğunluk hissedarı Danfoss olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı