Dardanel, Çanakkale’de ürettiği midye dolma ile Barselona’da ses getirdi

Türkiye’nin balık ve deniz ürünleri uzmanı Dardanel, Barselona’da gerçekleşen dünyanın en büyük deniz ürünleri fuarı Seafood Expo Global’e katıldı. Yenilikçi Dardanel ürünlerini uluslararası katılımcılara tanıtan şirket, bir süre önce bünyesine kattığı Yunan deniz ürünleri markası Kallimanis ile de fuarda yer aldı. Dardanel, Çanakkale Boğazı’nda kendi çiftliklerinde ürettiği midyelerle hazırlanan donuk Midye Dolma ürünü ile ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ürünleriyle Dardanel, global pazarlarda da adından söz ettiriyor. Bu yıl 26-28 Nisan tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşen Seafood Expo Global’e katılan şirket, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen’in katılımıyla 150 ülkeden deniz ürünleri sektörü profesyonelleriyle buluştu.

Yeniliklerin ve ilklerin öncüsü Dardanel, Türkiye’nin sevilen sokak lezzeti midye dolmayı Barselona’ya taşıyarak fuarın en dikkat çeken markalarından biri oldu. Ziyaretçilere, Dardanel’in Çanakkale Boğazı’ndaki yeni yatırımı olan çiftlikte, Türkiye’de ilk kez kullanılan Batea üretim teknolojisiyle yetiştirilen midyelerle hazırlanmış Dardanel Midye Dolma ikram edildi. Mediterranean Mussels markasıyla sunulan midye dolma, yapılan tadımlarda ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Bir süre önce faaliyete geçen midye üretim çiftliğinden hasat edilen midyeler, Dardanel güvencesi ve lezzetiyle paketli ve donuk halde tüketicilerle buluşmaya başladı.

Şirket fuarda; Dardanel markasının yanı sıra global büyüme vizyonu çerçevesinde bünyesine kattığı Yunanistan’ın köklü deniz ürünleri markası Kallimanis ile yer aldı. 25 ülkeye ihracat yapan Dardanel; üretim ve pazarlamadaki deneyimini, dondurulmuş deniz ürünleri piyasasında 50 yılı aşan bir deneyime sahip olan Kallimanis ile birleştirerek ihracat alanını büyütmeyi amaçlıyor.

Global bir Türk şirketi olarak dünyadaki en büyük deniz ürünleri üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Dardanel, Barselona’da başarılı bir fuar süreci geçirdi. Avrupa’da su ürünleri pazarının merkezi konumundaki Barselona, bu alanda birçok global etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük deniz ürünleri fuarı olan Seafood Expo Global’e her yıl 29 bini aşkın alıcı, tedarikçi, medya mensubu ve sektör profesyoneli katılıyor. Yeni ürünlerin potansiyel alıcılarla buluştuğu fuar, deniz ürünleri endüstrisinin buluşma noktası niteliği taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı