Dardanel, kadın gücünü sahaya taşıyor

Kurulduğu günden bu yana kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmada öncü bir rol üstlenen Dardanel, şimdi de futbolda kadınların destekçisi oluyor. Bu sezon çalışmalarına başlayan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı ile ülkemizde bu branşın gelişmesine katkı sağlayacak olan Dardanel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir de film hazırladı.

Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel, toplam 1.657 kadın çalışanıyla ülkemizde kadın istihdamına ağırlık veren şirketlerin başında geliyor. Kurulduğu 1984 yılından itibaren binlerce kadını ekonomiye kazandırarak ülkemiz için değer yaratan Dardanel, kadın gücüne verdiği önemi şimdi de futbola taşıyor.

Bu sezon kurulan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı, Avrupa ile ülkemizde aynı anda hızla gelişim gösteren kadın futbolu branşında, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligi’nde mücadele edecek. Takımda; 17-26 yaş arasında, çoğu üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim gören, futbol ve başka branşlarda da antrenörlük belgelerine sahip çoğu Çanakkaleli 22 kadın futbolcu yer alıyor.

Çanakkale Dardanel Spor sportif direktörü Deniz Ünver’in çalıştırdığı Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Kadın takımında Ünver’in dört yardımcısından birisi takımın performans antrenörü Çanakkaleli Büşra Atak.

Atak, sezon başından bu yana hem erkek takımının hem de kadın takımının başarısı için ter döküyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel film

Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan reklam filminde de yer aldı. Kadınların içlerindeki futbol aşkını, azimlerini ve çalışkanlıklarını sahaya yansıtmalarını konu alan filmle Dardanel, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Dardanel’in sahip olduğu marka gücüyle spora verdiği desteğe de vurgu yapılan film, dijital mecralarda izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı