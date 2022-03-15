Darıca’da Önemli Yatırımlar: 62,3 Milyon TL 36,3 KM Altyapı Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinin altyapı problemlerinin giderilmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için 2021 yılında 62,3 milyon lira harcama yaparak toplam 36,3 km uzunluğunda altyapı hattı, 15 bin m3 kapasiteli içme suyu deposu ile üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

2020 YILINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Marmara Denizi kıyısında kurulu bulunan Darıca ilçesi, sanayi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çevre yatırımları ile birlikte cazibe merkezi haline geldi; İlçenin kıyı şeridinde yapılan park ve peyzaj uygulamaları yanı sıra bölgede yapılan atıksu arıtma tesisleri ve altyapı hatları ile birlikte deniz turizmi ile de büyük ilgi görülüyor. 2021 yılı nüfus verilerine göre Gebze ve İzmit ilçesinin ardından 220 bin nüfusu ile Kocaeli’nin üçüncü büyük ilçesi olan Darıca ilçesinin her geçen gün artan nüfusunu göz önünde bulunduran KBB İSU Genel Müdürlüğü, ilçenin altyapı problemlerini gidermek için 2020 yılında altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

8 MAHALLEDE ÇALIŞMA

2021 yılında çalışmalarını yoğunlaştıran İSU Genel Müdürlüğü, ilçeye bağlı Bayramoğlu, Nenehatun, Pirireis, Cami, Osmangazi, Sırasöğütler, Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak olmak üzere 8 mahallede altyapı çalışmaları yaptı. Büyük çoğunluğu küresel ısınmaya karşı yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yapımını kapsamayan çalışmalarda; 5 bin 886 metre içme suyu hattı, 13 bin 142 metre kanalizasyon hattı ve 17 bin 304 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 36 bin 332 metre uzunluğunda altyapı hattı yapılarak işletmeye alındı.

15 BİN M3 İÇMESUYU DEPOSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, hızlı nüfus artışı ile dikkat çeken ilçenin düzenli içme ve kullanma suyu ihtiyacının depolanması ve ani gelişen su kesintilerinin süresinin azaltılması için Darıca Pavlıtepe bölgesinde 15 bin m3 kapasiteli dev boyutlarda içme suyu deposu inşa ediyor. Betonarme olarak inşa edilen deponun devreye alınma çalışmaları sürüyor. Kısa bir süre içinde devreye alınması planlanan dev depo ile birlikte bölgenin uzun süre ihtiyacı depolanabilecek.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

İlçenin 8 mahallesinin ihtiyaç olan cadde ve sokaklarında altyapı çalışmaları gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalar sırasında bozulan yolların üstyapı çalışmaları için Darıca Belediyesi ile protokol imzaladı. Protokol ile birlikte altyapı hat çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı yenilenmesi kapsamında asfalt serim, asfalt yama ile parke ve bordür çalışmaları gerçekleştirildi. İSU, 2021 yılında kazı alanı çökme süreci tamamlanan cadde ve sokaklarda toplam 14 bin 183 ton asfalt ve 54 bin 672 metrekare parke ve bordür çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

62,3 MİLYON HARCAMA

Altyapıda sıfır problem ilkesi ile hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesine uzun yıllar altyapı problemlerinden kurtaracak altyapı ve üstyapı ile su deposunun yapımı için 62 milyon 366 bin lira harcama yaptı. 2022 yılında altyapı ve üstyapı yatırımları ilçeye bağlı Sırasöğütler, Cami, Kazım Karabekir, Emek, Bayramoğlu ve Bağlarbaşı mahallesinde yapılacak. Devam eden çalışmalar kapsamında 2022 yılında toplam 5 km içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hattı ile 1 adet deposu ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalar için 30 milyon lira harcama hedeflendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı