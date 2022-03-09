Dask İle Esnaf ve Sanatkar Buluşmaları Başlıyor

“DASK İLE ESNAF VE SANATKÂR BULUŞMALARI BAŞLIYOR:

HEDEFİMİZ 100 SİGORTALILIK!”

DASK olarak yürüttüğümüz iletişim, bilinçlendirme ve farkındalık kampanyalarımızla vatandaşlarımıza, ülkemizin deprem gerçeğini ve Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini anlatmak için özveriyle ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Pandemi koşulları sebebiyle ara verilen fakat arka planda çalışmaları sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri, 2022 yılıyla birlikte yeniden DASK’ın gündemindeki yerini aldı. Bu sosyal sorumluluk projeleriyle depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini her fırsatta hatırlatıyoruz.

2022 yılı hedeflerimiz arasında da Türkiye’de sigortalılık bilincinin artması ve 100 sigortalılık kampanyamızın başarıya ulaşması için yürüteceğimiz projeler olacak. Misyonumuz ve hedeflerimiz kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun (TESK) desteği, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği proje yönetimi ve koordinasyonluğunda, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Ana Sponsorluğunda gerçekleşen ESİB Projesi’nin paydaşlarından biri olduğumuzu paylaşmak isteriz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun, üyelerinin “Sigorta, Risk ve Finansal Teknolojiler” alanlarındaki gelişimine katkı sağlamak ve onların sigorta bilincini artırmak hedefiyle düzenlenen eğitimlerde kıymetli Esnaf ve Sanatkârlar ile bir araya geleceğiz. Olası riskler karşısında finansal önlemin önemi ve gerekliliğine dikkat çekmek, Zorunlu Deprem Sigortası’nın önemini vurgulamak, özellikle de üyelerin, riskler meydana gelmeden evvel riskin önüne geçecek tedbirler almaya yönelik aksiyona geçme kabiliyetlerini güçlendirmek için başlatılan ESİB Projesi’nde, sigorta ve risk alanlarındaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak için “DASK ile Esnaf ve Sanatkâr Buluşmaları: Hedefimiz 100 sigortalılık!” diyerek biz de yer alıyoruz.

Ülkemizdeki deprem gerçeğinin ve risklerin farkında olarak ve sigortalılık bilincinin, bu riskler karşısında yarattığı güvenceyi daha çok insana anlatarak farkındalık çalışmaları yürütmeye, daha çok kişiyi bilinçlendirmeye ve 100 sigortalılık hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı