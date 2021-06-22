Dassault Systèmes AirXperience 2021’de Havacılık Sektörünün Geleceğini Şekillendirecek

Dassault Systèmes, 22-25 Haziran 2021’de havacılık ve savunma sanayisindeki en son teknolojik gelişmelerin ele alınacağı AirXperience 2021 aktifliğini düzenliyor.

Dassault Systèmes, Havacılık Bölümünün Geleceğini Şekillendirecek AirXperience 2021’e Konut Sahipliği Yapacak

Dassault Systèmes, 22-25 Haziran 2021’de havacılık ve savunma sanayisindeki en son teknolojik gelişmelerin ele alınacağı AirXperience 2021 sanal aktifliğine mesken sahipliği yapacağını duyurdu. Yükselen müşteri beklentileri ve artan program karmaşıklığıyla karşı karşıya kalan, bunun yanı sıra daha inançlı ve sürdürülebilir ulaşım metotları ve optimum mobilite tecrübeleri sunma arayışında olan havacılık profesyonelleri, aktifliğe katılarak işlerini nasıl hızlandıracakları ve daha rekabetçi hale getirebilecekleri üzere mevzularda kanaat liderlerinden ilham alabilecekler.

Moderasyonu Dassault Systèmes Havacılık ve Savunma Sanayii Lider Yardımcısı David Ziegler tarafından yapılacak havacılık tedarik zinciri, savunma ve uzay odaklı canlı yayın oturumlarına Airbus Defence and Space, Hemeria, Liebherr, Sogeclair, Spirit AeroSystems ve ThrustMe’den uzmanlar katılacak. Oturumlar, Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformu üzere dijital dönüşüm ve iş birliğine dayalı dijital platformların yeni hava ve uzay araçlarını kavramsallaştırma, tasarlama, üretme, test etme, sertifikalandırma ve sürekliliğini sağlama mevzularında bölüme nasıl yeni yollar sunduğuna dair derinlemesine bir bakış sunacak. Oturum temaları ise şöyle:

Şeffaflığı artırarak kuruluşlar ve lokasyonlar ortasında iş birliğini geliştirmek üzere havacılık tedarik zincirini silolu bir tedarik zincirinden bir paha ağına dönüştürmek.

Savunma şirketlerinde daha süratli ve daha hakikat karar verme, entegre vazife planlaması, çevik yetenek geliştirme ve akıllı sürdürülebilirlik sağlamak.

Roket ve uydu geliştirme mühletini azaltarak başarılı fırlatma ve yörüngeye yerleşme için ‘ilk seferde doğru’ kaliteyi elde etmek.

Aktiflikte ayrıyeten Dassault Systèmes’in Türk Uçak Sanayii Anonim İştiraki (TUSAŞ), Ball Aerospace, Korea Aerospace Industries, Mtorres ve Spirit AeroSystems üzere müşterilerinin inovasyonu hızlandırmak, verimliliği ve üretim esnekliğini desteklemek için 3DEXPERIENCE platformunu nasıl kullandıklarına dair referanslar da sahneye taşınacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı