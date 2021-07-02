Davutoğlu Konya’ya geliyor

Gelecek Partisi Genel Lideri Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu partisinin Emirgazi, Ereğli ve Halkapınar İlçe Teşkilatlarının açılışlarını yapmak üzere Konya’ya geliyor.

24 Haziran Perşembe günü saat 10:45’de Emirgazi ilçe teşkilatının açılışını yapacak olan Davutoğlu, saat 13:15 de Ereğli ilçe teşkilatının açılışını yaparak halka hitap edecek. Ereğli’de ayrıyeten Çarşı esnafı ve Sanayi esnafını da ziyaret edecek olan Ahmet Davutoğlu esnafları dinleyecek.

Ereğli programının akabinde tıpkı gün saat 18:00’de Halkapınar İlçe Teşkilatının açılışına katılacak olan Davutoğlu, 25 Haziran Cuma günü de Konya Hilton Otel’de düzenlenecek olan Gelecek Partisi’nin 13. Vilayet Liderleri toplantısına katılacak

Açılış programı ile ilgili bilgi veren Gelecek Partisi Konya Vilayet Lideri Hasan Ekici, Konya merkez ve ilçelerde gördükleri ilgi karşısında heyecanlarının arttığını belirterek “Genel Liderimizi daha evvel de olduğu üzere büyük bir coşku ile karşılayarak ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılış programlarımıza bekliyoruz, ayrıyeten Partimizin Vilayet Liderleri toplantısının Genel Merkez dışında birinci kez kentimizde yapılması bize farklı bir heyecan veriyor” dedi. Atanmasının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçtiğini hatırlatan Ekici, geçen müddette ilçe teşkilatlanmalarının tamamlandığını ve mahalle teşkilatlarının da tamamlanmak üzere olduğunu söz ederek pandemi sürecine karşın değerli ara katettiklerinin altını çizdi ve mümkün bir erken seçime tüm teşkilatları ile birlikte hazır olduklarını tabir etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı