Davutoğlu, yardımcılarını toplantıya çağırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcılarını toplantıya davet etti.

ANKARA (İGFA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu tartışmak üzere 4 Mart Cumartesi günü genel başkan yardımcılarıyla bir araya geleceği duyuruldu.

Başkanlık Kurulu, yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu tartışacak.

Kaynak : İGFA

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  1. Davutoğlu, yardımcılarını toplantıya çağırdı için yorumda bulun
    3 Mart 2023  

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