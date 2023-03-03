Davutoğlu, yardımcılarını toplantıya çağırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcılarını toplantıya davet etti.
ANKARA (İGFA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu tartışmak üzere 4 Mart Cumartesi günü genel başkan yardımcılarıyla bir araya geleceği duyuruldu.
Başkanlık Kurulu, yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu tartışacak.
Kaynak : İGFA
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