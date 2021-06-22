Decathlon’dan yeni uygulama: Kullanmadığınız spor ürünleriniz için İkinci Şans!

Kullanmadığınız spor eserlerinizi, hangi marka olursa olsun, Decathlon 2. Baht taşınabilir uygulaması üzerinden öteki bir sporsevere satıp tekrar kullanıma kazandırabilirsiniz!

Gereksinimimiz olandan daha fazlasını satın alıyor ve kullanmıyoruz, tamir edilebilecek eserleri çöpe atıyor, artık kullanmadığımız lakin oburu tarafından kullanılabilecek eserlerin dolaplarda eskimesine müsaade veriyoruz. Sportmen olmanın, etrafa karşı hassas olmayı beraberinde getirdiği fikrinden ilham alan Decathlon, ‘Doğa olmadan spor olmaz’ diyerek, markadan bağımsız, artık kullanılmayan spor eserlerine ikinci bir talih tanıyan 2. Baht uygulamasını hayata geçirdi.

Türkiye’de 40 mağazasıyla hizmet veren, Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon sürdürülebilirlikle ilgili projelerine süratle devam ediyor. Decathlon’un yeni hayata geçirdiği, etraf ve bütçe dostu 2. Talih uygulamasının amacıdaha az tüketmek, tekrar kullanmak, tüketime kazandırmak! Döngüsel iktisada pahalı bir katkı sağlamayı hedefleyen bu uygulama, ikinci el her marka spor eserini al-sat imkanı sunuyor. Decathlon marka olsun yahut olmasın, kullanmadığınız her spor eserini Decathlon 2. baht taşınabilir uygulaması üzerinden diğer bir sporsevere satabiliyor, yine kullanıma kazandırabiliyorsunuz! Böylece konutlarımızın bir köşesinde biriken, artık kullanmadığımız eserleri atmak yerine tekrar kullanılabilmesini sağlamak ve sırf muhtaçlığımız kadar tüketmek mümkün!

B’twin marka çocuk bisikletlerinizi de yine kullanıma kazandırabilirsiniz!

Ömür uzunluğu garantili B’twin bisikletler, çocuğunuza artık küçük geliyor olsa da öbür bir çocuk tarafından kullanılabilir. Küçülen çocuk bisikletlerini Decathlon sizden satın alıyor, yine kullanıma kazandırıyor!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı