Togg CEO’su: Blok zinciri teknolojisi ile mobilite ekosistemi yeniden tanımlanıyor

Togg CEO’su: Blok zinciri teknolojisi ile mobilite ekosistemi yeniden tanımlanıyor

 Blok zinciri teknolojisi ile mobilite ekosistemi yeniden tanımlanıyor Türkiye’nin mobilite alanındaki kü
Ana Sayfa Kültür & Sanat 24 Mart 2022 22 Görüntüleme

Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu

Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu

Bağcılar Belediyesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte torunlarıyla bir araya gelen dedeler ve nineler keyifli zaman geçirdi. Katılımcılardan emekli öğretmenler Kemal Bayrak ile Emine Korkmaz, minikler için masal okudu.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesi’nde “Dededen, Nineden Toruna Masallar” programı düzenlendi. Etkinlikte Sancaktepe İlkokulu 2. sınıf öğrencileri dede ve nineleriyle bir araya geldi.

Kitap okuyun ve iyilik yapın

Mutlu dakikalar yaşandığı anlarda emekli öğretmenler Kemal Bayrak “Duvarın Arkasında Ne Var?”, Emine Korkmaz ise “Okul Çantamı Kumla Doldurdum” isimli masalı okudu. Çocuklar da kendileri için okunan masalları büyük bir ilgiyle dinledi. Bayrak ve Korkmaz öğrencilere “Kitap okuyun” ve “İyilik yapın” tavsiyelerinde bulundu.

Masal saatinin ardından çocukların dedeleri ve nineleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf çerçevesi ayraç çalışması yapıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Caca Bey canlandırması büyük ilgi gördü!

Caca Bey canlandırması büyük ilgi gördü!