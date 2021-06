Deezer’dan muzisyenler ve yayıncılar icin tek bir analiz aracı

Yeni taşınabilir uygulama, yayın trendleri ve dinleyici istatistiklerini sanatkarlar ve yayıncılar için kategorilere nazaran ayrılmış, okunması kolay grafiklerle bir ortaya getiriyor.

Deezer’ın yeni uygulaması, müzisyenlerin ve yayıncıların şahsileştirilmiş tahliller ve manalı istatistiklerle kitlelerine erişimlerini ve performanslarını güzelleştirmelerine yardımcı olacak. “Deezer for Creators”; sanatkarların, müzik sanayisi profesyonellerinin ve podcast yayıncılarının, performanslarını tek bir kullanışlı taşınabilir uygulamada değerlendirmelerini ve daha yeterli hale getirmelerini sağlayan akıllı bir tahlil aracı.

Birinci kere sanatkarlar ve podcast yayıncıları, tüm içeriklerini tek bir taşınabilir uygulamada izleyebilecek. * Deezer, podcast yayıncıları için bir taşınabilir tahlil aracıyla ilgili duyrusunun akabinde, daha evvel “Analytics” (ve Web’de “Sahne Arkası”) olarak bilinen ve müzisyenler için olan taşınabilir uygulamayı güncelledi. Artık, editoryal bir çalma listesine bir modülleri eklendiğinde, sanatkarlar otomatik olarak bir bildirim alacak.

Uygulamanın özellikleri içinde sanatkarların direkt hayranlarla irtibat kurmasını sağlayan paylaşılabilir kartlar da bulunuyor. Her paylaşılabilir kart, sanatkarın yer aldığı çalma listesinin ismini içeriyor. ** Sanatkarlar, paylaşılabilir “şarkı kartlarına” da erişimleri olacağından, sırf öne çıkan çalma listeleriyle hudutlu kalmayacak. Yeni bir modül yayınlandığında birinci yedi gün içinde sanatkarlar hayranlarıyla paylaşabilecek ve toplumsal kanallarında yayınlayabilecekler.

“Deezer for Creators” uygulaması yakında içerik üreticileri ve sanatkarlar tarafından çok beğenilecek müzik ya da yayının performansının takibi üzere öbür özellikler de sunacak. Bu bilhassa günlük, haftalık ve aylık bazda içerik performansı ve dataları; platform, ülkeler, cinsiyet ve en düzgün çalma listeleri dahil olmak üzere kategorilere nazaran ayrılmış, okunması kolay grafiklerle

izlenebilecek.

Datalar vakit zaman bunaltıcı ve baş karıştırıcı olabileceğini belirten Deezer İçerik Lideri Frédéric Antelme “Yeni “Deezer for Creators” uygulamamız, ister sonuçlarınızı güzelleştirmek isterse bir sonraki lansmanınızı planlamak olsun bir sonraki adımınızı planlamanıza yardımcı olacak, okunması kolay bir formatta her şeyi özetliyor. “Deezer for Creators” sanatkarlara pazarlama planlarını ölçümlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak bir muvaffakiyet kestirim aracı sağlayan tek taşınabilir uygulama” dedi.

“Deezer for Creators” yalnızca taşınabilir uygulama ile hudutlu değil. İçerik üreticileri ve sanatkarlar ayrıyeten web üzerinden de biyografilerini, profil fotoğraflarını güncelleyebilir ve yayınlarının öne çıkanlarını görebilir.

Deezer yeni uygulamanın lansmanını kutlamak için sanatkarlara özel indirimli bir HiFi teklifi de sunuyor. Yeni teklif, HiFi aboneliğini, Deezer’da içeriği olan ve Deezer for Creators’a kayıtlı tüm içerik yaratıcılar için 7,99 € üzere düşük bir fiyatla kullanılabilir hale getiriyor. Teklifi aktifleştirmek için içerik yaratıcıları e-postalarına gelecek olan kodu Deezer’ın web sitesindeki özel sayfada kullanabilirler. Kampanya 30 Ocak 2024’e kadar geçerli olacak.

“Deezer for Creators” uygulaması artık iOS ve Android’den indirilebilir. Mevcut kullanıcılar Backstage yahut Analytics kimlik bilgilerini kullanarak oturum açabilir. Yeni kullanıcılar erişim istemek için buradan başvurabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı