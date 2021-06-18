Deezer’dan müzisyenler ve yayıncılar için tek bir analiz aracı

Deezer’ın yeni uygulaması, müzisyenlerin ve yayıncıların şahsileştirilmiş tahliller ve manalı istatistiklerle kitlelerine erişimlerini ve performanslarını güzelleştirmelerine yardımcı olacak. “Deezer for Creators” ; sanatkarların, müzik sanayisi profesyonellerinin ve podcast yayıncılarının, performanslarını tek bir kullanışlı taşınabilir uygulamada değerlendirmelerini ve daha güzel hale getirmelerini sağlayan akıllı bir tahlil aracı.

Birinci kere sanatkarlar ve podcast yayıncıları, tüm içeriklerini tek bir taşınabilir uygulamada izleyebilecek. Deezer, podcast yayıncıları için bir taşınabilir tahlil aracıyla ilgili duyurusunun akabinde, daha evvel “Analytics” (ve Web’de “Sahne Arkası”) olarak bilinen ve müzisyenler için olan taşınabilir uygulamayı güncelledi artık editoryal bir çalma listesine bir kesimleri eklendiğinde, sanatkarlar otomatik olarak bir bildirim alacak.

Uygulamanın özellikleri içinde sanatkarların direkt hayranlarla ilişki kurmasını sağlayan paylaşılabilir kartlar da bulunuyor. Her paylaşılabilir kart, sanatkarın yer aldığı çalma listesinin ismini içeriyor. Sanatkarlar, paylaşılabilir “şarkı kartlarına” da erişimleri olacağından, sırf öne çıkan çalma listeleriyle sonlu kalmayacak. Yeni bir kesim yayınlandığında birinci 7 gün içinde sanatkarlar hayranlarıyla paylaşabilecek ve toplumsal kanallarında yayınlayabilecekler.

“Deezer for Creators” uygulaması yakında içerik üreticileri ve sanatkarlar tarafından çok beğenilecek müzik ya da yayının performansının takibi üzere diğer özellikler de sunacak. Bu bilhassa günlük, haftalık ve aylık bazda içerik performansı ve bilgileri; platform, ülkeler, cinsiyet ve en güzel çalma listeleri dahil olmak üzere kategorilere nazaran ayrılmış, okunması kolay grafiklerle izlenebilecek.

Datalar vakit zaman bunaltıcı ve baş karıştırıcı olabileceğini belirten Deezer İçerik Lideri Frédéric Antelme “Yeni “Deezer for Creators” uygulamamız, ister sonuçlarınızı uygunlaştırmak isterse bir sonraki lansmanınızı planlamak olsun bir sonraki adımınızı planlamanıza yardımcı olacak, okunması kolay bir formatta her şeyi özetliyor. “Deezer for Creators” sanatkarlara pazarlama planlarını ölçümlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olacak bir muvaffakiyet iddia aracı sağlayan tek taşınabilir uygulama” dedi.

“Deezer for Creators” yalnızca taşınabilir uygulama ile hudutlu değil. İçerik üreticileri ve sanatkarlar ayrıyeten web üzerinden de biyografilerini, profil fotoğraflarını güncelleyebilir ve yayınlarının öne çıkanlarını görebilir.

“Deezer for Creators” uygulaması artık iOS ve Android’den indirilebilir. Mevcut kullanıcılar Backstage yahut Analytics kimlik bilgilerini kullanarak oturum açabilir.

Hibya Haber Ajansı