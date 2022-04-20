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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 20 Nisan 2022 10 Görüntüleme

Defterdar Veysel Sezgin’den Başkan Gürün’e Veda Ziyareti

Defterdar Veysel Sezgin’den Başkan Gürün’e Veda Ziyareti

2015 yılından bu yana Muğla Defterdarı olarak görev yapan Veysel Sezgin, Aydın Defterdarlığına atanması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Başkan Gürün, Sezgin ile vedalaşırken Muğla’ya yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Muğla Defterdarı Veysel Sezgin, geçtiğimiz günlerde Resmi gazetede yayımlanan atama kararı ile Aydın’a atandı. Sezgin bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü makamında ziyaret etti. Samimi bir havada geçen görüşmenin ardından ikili vedalaşırken, Başkan Gürün, Sezgin’e yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Sayın Veysel Sezgin, 2015 yılından bu yana ilimizde defterdarlık görevini başarı ile sürdüren değerli bir bürokrat. Kamu ahlakı son derece yüksek, halka hizmet bilinci gelişmiş olan Defterdarımızın yeni görevinde başarılı olacağına inancım tamdır. Kendisi mevzuatlara bağlı bir şekilde kamu yararı neyi gerektiriyorsa onu uygulayan bir yönetim sergilemiştir. Kendisine Muğla’ya bu güne kadar yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eder yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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