‘Değer Yaratan Liderler’ Hürriyet Bizimle’de

Fulya Soybaş’ın moderatörlüğünde hazırlanan ‘Hürriyet Bizimle’ Youtube programının bu haftaki konuğu Değer Yaratan Liderler kitabının iki yazarı Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy oldu.

Her hafta Youtube kanalında yayınlanan ‘Hürriyet Bizimle’ programının bu haftaki konukları olan Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy, Değer Yaratan Liderler kitabındaki röportajları anlattı. Kitapta yer alan 11 Türk, 6 global liderle röportaj yaparken temel aldıkları motivasyondan bahseden Ümran Beba, “Kitapta kendi tecrübelerimizi de paylaştık ayrıca sosyal etki konusunda iz bırakmış liderleri belirledik. Davet gönderdiğimiz 17 liderin teklifimizi kabul etmesi bizi çok sevindirdi” dedi. Arzu Çekirge Paksoy, kitapta röportajları yer alan Bülent Eczacıbaşı ve Tuncay Özilhan’ın tekliflerini ilk kabul eden liderler olduğunu söyleyerek, “Bu kadar kısa sürede şahsi geri dönüşler alınca doğru yolda olduğumuzu anladık ve bu bizi çok motive etti” diye konuştu. İki yazar, kitabın yazım süreci hakkında da bilgi verdi.

Kurum ve markalar için sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir gündem olduğunu da ekleyen Arzu Çekirge Paksoy, “Kurumsal sosyal sorumluluk, duyarlı kurumların bir yandan hizmetlerini gerçekleştirirken, öte yandan gönüllü olarak toplumun ihtiyaç duyduğu alanda çalışmalar gerçekleştirmesidir. Kurumlar artık bu çalışmaları önceliklendiriyor. Pandemi de bu durumu hızlandırdı. Artık yurttaş yüzyılındayız. İnsanların kurumlardan toplumsal sorunlarla ilgili çözüm bekledikleri bir dönemdeyiz. Kurumlar sosyal sorumluluğa yatırım yapmadıkça karlılıkları da azalacaktır” dedi. Ümran Beba ise “Değer yaratmak bir günlük bir iş değil, süreklilik gerektirir. Bence önemli olan bu güzel girişimlerin sürdürülebilir olmasıdır” diye ekledi.

Değer Yaratan liderler kitabında röportajlarıyla; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Opet Petrolcülük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Intel Yönetim Kurulu Başkanı, Medtronic Eski Ceo’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Omar Ishrak, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Strauss Group Yönetim Kurulu Başkanı Ofra Strauss, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Pladis Global Ceo’su Salman Amin, Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Unilever Global İnsan Kaynakları Başkanı Leena Nair, Arçelik A.Ş. Ceo’su Hakan Bulgurlu, Columbıa Üniversitesi Sps Kıdemli Dekan Yardımcısı Steven Cohen, Internatıonal Youth Foundatıon (Uluslararası Gençlik Vakfı) Başkan ve Ceo’su Susan Reichle, Sen de Gel Derneği Başkanı İbrahim Betil, Unicef Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, Hindistan’ı dönüştüren kurumsal sosyal sorumluluk yasası ve değerleri ile fark yaratan Tata Grubu yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı