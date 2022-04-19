Değirmendere çekek yerine iki teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Değirmendere’de yapacağı kayık-çekek yerinin ihalesini gerçekleştirdi. Toplam iskele alanı 1250 metrekare olan ve 4 sabit, 3 yüzer iskelenin yapılacağı kayık-çekek yerine aynı zamanda tekneler de bağlanabilecek. 12 adet tekne/yat ve 123 kayık bağlanabilecek proje için düzenlenen ihalede en düşük teklif 24 milyon 200 bin 546 TL 64 kuruş oldu.

TOPLAM 7 İSKELE PLANLANDI

Değirmendere batı çıkışında yapılacak proje kapsamında 4 adet kazıklı sabit iskele ve 3 adet alüminyum çerçeveli yüzer iskele planlandı. Proje için 45 adet 28” (inç) ve 55 adet 32” (inç) olmak üzere yaklaşık 2615 metre çelik kazık çakılacak.

BAKIM RAMPASI DA YAPILACAK

Sabit iskeleler genişliği 4 metre, yüzer iskeleler genişliği 2 ve 3.5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası yapılacak.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

DASKOM İnşaat 24 milyon 200 bin 546 TL 64 kuruş

3 El Grup 36 milyon 392 bin TL

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı