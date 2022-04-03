Değirmendere Güzel Şehrim ile renklendi

Şehrin birçok noktasında hayata geçirilen “Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” kapsamında yapılan resim uygulaması Değirmendere’ye de renk kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü şehrin birçok noktasında olduğu gibi Değirmendere’de de duvarlara resim çalışması yaptı. Böylece Değirmendere’de görsel ve estetik anlamda zenginleşme sağlandı.“Güzel Şehrim Kocaeli Projesi” ile yakın zamanda Değirmendere dört yol alt geçidinde yapımına başlanan duvar resmi çalışması tamamlandı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamasında, diğer ilçelerde akvaryum, doğa, manzara yapılırken, Değirmendere için çiçek desenleri tercih edildi.

DEĞİRMENDERE’DE RENKLİ ÇALIŞMA

Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde uygulanan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi gördü. Bu kapsamda Değirmendere’nin girişindeki dört yol kavşağında alt geçidinin her iki cephesinde, çiçek temalı resim uygulaması yapıldı.

ZEMİN DE BOYANDI

Güzel Şehrim Kocaeliprojesi ile yol konforunu da arttıran renkli çalışmada alt geçit güzel bir görüntüye kavuştu. Değirmendereliler de çalışmadan memnun kaldı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler zemin renklendirme çalışması gerçekleştirdi. İl genelinde çalışmalar diğer ilçelerde de devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı