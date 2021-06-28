Demet Akalın şarkısı ile yaz geldi..

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni müziği “Bi Daha Bi Daha” ile müzik severlerle buluştu…

Mesleğinde yaptığı 10 albüm, 4 single, 2 maxi single ile milyonların kalbini kazanan ve dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın

kelamı ve Müziği Sinan Akçıl imzalı “Bi Daha Bi Daha” isimli müziği ile yaza merhaba dedi. Toplumsal medyada ‘Baharın geldiği cemre düşmesinden, yazın geldiği de hit fabrikası Demet Akalın’dan belirli oluyor’ yazısı trend topıc olurken Akalın, müziği ile tüm beachlere yeni müziği ile rüzgar üzere esecek.

Demet Akalın “Bi Daha Bi Daha” isimli yesyeni müziği ile tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan yarım saat sonra birinci sıraya yerleşti.

3 farklı versiyonu olan “Bi Daha Bi Daha”nın slow versiyonunda Demet Akalın‘a, Eren Yolcu ile yaptığı düet damga vuracak. Müziğin klibi Said Dağdeviren direktörlüğünde İstanbul ‘da çekildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı