Demet Özdemir platonik aşk mı yaşıyor?

İddia sahibi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay. Usta magazin gazetecisi Bilal Özcan’a konuşan Akay, Demet Özdemir’in platonik aşk yaşadığı kişinin Engin Akyürek olduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) – Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene Ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan çift, Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. Haberlerin ardından ikilinin neden boşanma kararı aldığı merak konusu oldu.

Ünlü çiftin neden ayrılma kararı aldığı araştırılan konular arasında yer alırken, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, usta magazin gazetecisi Bilal Özcan’a konuştu. Akay, “Demet o kadar aşık ki birisine. O isim de basından öğrendi. Sonradan aşık oldu ve Oğuzhan Koç’a da bunu itiraf etti. Ayrılmak istediğini söyledi. Karşılıklı boşandılar. O kişi de ünlü biri. Oyuncu. Kendisinin de ona karşı ilgisi yokmuş. Yani platonik bir aşk yaşıyor.” ifadelerini kullandı. Bilal Özcan’ın sorması üzerine ise Onur Akay, Demet Özdemir’in platonik aşk yaşadığı kişinin Engin Akyürek olduğunu da dile getirdi.

Kaynak : İGFA