Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvurular başladı

Deneyap Türkiye’nin çocuklarımızı geleceğe hazırladığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri için müracaatlar başladı. Ülkemizin kalkınması için Ulusal Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyeleri 30 vilayette öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam ediyor. 81 ilin tamamında Teknoloji Atölyelerinin kurulmasının hedeflendiği planın 3. fazında 27 vilayette daha Teknoloji Atölyeleri açılıyor. Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van’da açılan Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf seviyesinde müracaat yapılabiliyor. Öğrenciler e-sınav ve uygulama imtihanı olmak üzere iki kademeyi muvaffakiyetle tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor. Adayların elektronik ortamda yapılacak olan imtihana ön başvurularını web sitesi üzerinden 4 Temmuz 2021 saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. E-sınav ise 2-23 Ağustos 2021 tarihleri ortasında 27 vilayette belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.

3 Yıl Sürecek Teknoloji Odaklı Fiyatsız Eğitimler

Büsbütün fiyatsız olarak gerçekleştirilen ve 3 yıl süren eğitimler boyunca öğrencilere; Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Objelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Güç Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Materyal Bilimi, İleri Robotik ve Taşınabilir Uygulama üzere teknoloji alanlarında eğitimler veriliyor. Ayrıyeten öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık sorunları çözme, tesirli irtibat ve ekip çalışması üzere marifetlerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Programa katılan öğrencilerin 3 yıllık fiyatsız eğitim hakkı kazandığı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 3 yıllık eğitimin birinci iki yılı teknoloji ve proje geliştirme temelli eğitimler, bir yılını ise ekip olarak ulusal ve milletlerarası müsabakalara iştirak sağlanması süreci oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği prensibinin dikkate alındığı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortak eğitim müfredatı uygulanıyor.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri:

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük Aksiyon Planı çerçevesinde, Türkiye’nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne’den Hakkâri’ye her vilayette fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan bu projeyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Proje; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Grubu Vakfı olmak üzere 4 kurumun iş birliğiyle yürütülmektedir.

Hibya Haber Ajansı