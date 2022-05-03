Deniz Dünyası’na On Binlerce Ziyaretçi Akın Etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ramazan Bayramı boyunca çocuklara ve çocuklu ailelere ücretsiz hizmet veren Deniz Dünyası’nı daha şimdiden onbinlerce kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Altınok, yaptığı açıklamada “Keçiören’de ve Ankara’da Deniz Dünyamızı görmeyen vatandaşımız kalmasın diye Bayram boyunca tesislerimiz ücretsiz hizmet veriyor. Okyanus ve deniz canlılarını merak eden tüm vatandaşlarımız buray ziyaret edebilir.

Burada görevli ekiplerimizden tesisimizdeki canlılar hakkında merak ettikleri bilgileri de alabilirler” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı