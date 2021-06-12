DenizBank’tan 410 Milyon Dolarlık yeni sendikasyon kredisi ile ekonomiye taze kaynak

DenizBank, Dolar, Euro ve Çin Yuanı para ünitelerinde 1 yıl vadeli toplam 410 Milyon Dolar fiyatındaki sendikasyon kredisi ile ülke iktisadına temin ettiği taze finansman kaynaklarına bir yenisini daha ekledi. Çin Yuanı dilimi içeren birinci Türk banka sendikasyonu olması açısından da ehemmiyet taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret süreçlerinin finansmanında kullandırılacak.

Emirates NBD Bank PJSC’nin aracı banka olduğu süreç, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank A.Ş. koordinatörlüğünde gerçekleşti.

İşlemin akabinde DenizBank’ın sendikasyon kredilerinin büyüklüğü 1.3 Milyar Dolara ulaştı.

“Ülkemizin ekonomik kalkınmasına verdiğimiz dayanak artarak sürüyor”

Banka olarak Türkiye’nin geleceğine hizmeti temel sorumlulukları olarak gördüklerini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ekonomimize katkı sağlayacak yeni kaynağı ülkemize getirmekten büyük memnunluk duyduklarını belirtti.

Ateşşöyle devam etti; “Covid 19 salgınının global çapta yarattığı kuvvetli şartlara rağmen seküritizasyon, sendikasyon ve öteki işlemlerimizle yılın birinci altı ayında toplamda 1 Milyar Dolar taze kaynağı memleketler arası piyasalardan temin edebilmek, Bankamız, kesimimiz ve ülke ekonomimizin gücünü ortaya koyması bakımından gurur verici.

410 Milyon Dolar fiyatındaki bu sendikasyonumuzun öne çıkan bir özelliği de; Çin Yuanı cinsinden dilime sahip olması. Ülkemizde bir sendikasyon sürecinde bu birinci sefer gerçekleşiyor. Müşterilerimize farklı coğrafyalarda tahlil ortağı olmak ve dış ticaret finansmanı gereksinimlerine dayanak olmak uzun yıllardır önceliklerimiz ortasında. Tıpkı takviyesi, Türkiye ile Çin ortasında gelişen münasebetlere paralel olarak bu ülke ile iş yapan müşterilerimize de yoğunlukla vermekteyiz. Çin Yuanı cinsinden TCMB reeskont kredisini, yeniden 2017 yılında birinci sefer kullandıran Türk Bankası DenizBank olmuştu. Önümüzdeki devirde, Çin temaslı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz dayanağı artırarak sürdüreceğiz. Kredinin tüm taraflara güzel, uğurlu olmasını diliyorum”.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı