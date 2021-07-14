Denizlerdeki balık biyoçeşitliliği azaldıkça Omega – 3 ihtiyacı için balık yağı tüketmeli

Gününüzde dünya genelinde balık tüketimi kişi başı yıllık 20 kilogram düzeyinde fakat bu oran, ülkemizde kişi başı 6,1 kilogramla sınırlı…

Düşük olarak kabul edilen bu oranın yanı sıra ülkemizde Nisan ve Eylül ayları ortasında balık avı yasağıyla birlikte yaşanan etraf olayları çerçevesinde balık biyoçeşitliliğinin düşmesi, bedenin muhtaçlık duyduğu Omega – 3 muhtaçlığını balık tüketimi yoluyla karşılayamayacağına işaret ediyor.

Omega – 3 Yağ Asitleri DHA ve EPA Gereksinimi Balık Yağı ile Karşılanabilir

Türkiye Beslenme ve Sıhhat Araştırması datalarına nazaran 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 8,2’sinin haftada 2-3 kere, yüzde 27’sinin haftada 1 defa, yüzde 35,8’inin ayda 1-3 defa ve yüzde 19’unun da ayda 1’den az balık tükettiği, yüzde 8,8’inin ise hiç balık tüketmediği belirlenirken Dünya Sıhhat Örgütü, sağlıklı bir hayat için her hafta 1 – 2 porsiyon balık yemeyi öneriyor.

Bu çerçevede balıketinin rahatlıkla çiğnenebilir olması ve kolay sindirimi, çocuklar ve yaşlılar için ne kadar kıymetliyse bilhassa av yasağı periyotlarında çiğnenebilir ve şekersiz balık yağı da Omega – 3 yağ asitlerinden DHA ve EPA gereksinimini karşılamak ismine tıpkı fonksiyonu görüyor.

Balık yağının bedene tesirini kıymetlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sıhhati ve Hastalıkları Anabilim Kısmı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Ayper Somer; “Balık yağının içinde bulunan Omega – 3 yağ asitleri EPA ve DHA, insan bedeninde birçok temel fonksiyonu olan çoklu doymamış yağ asitleridir. İnsan bedeninde üretilemedikleri için dışarıdan alınmalıdır. EPA ve DHA, kalbin olağan işlevine katkıda bulunur. DHA, olağan beyin işlevlerinin ve olağan görme yetisinin korunmasına katkı sağlar. Münasebetiyle, gelişim çağındaki çocuklar için olmazsa olmazdır” dedi.

Günlük 250 mg EPA+DHA Alınmalı

Yapılan bilimsel çalışmalar, kullanım mühletinin sınırlanmasına dair bir aralık vermemekle birlikte nizamlı kullanımın yararlı olacağına işaret ediyor. Avrupa Besin Güvenliği Otoritesi (EFSA) 2 – 18 yaş ortasında çocuklar için günlük 250 mg EPA+DHA ölçüsünde Omega 3 alımı öneriyor.

IFOS Onayı Değerli

Balık yağı tüketileceği vakit kesinlikle eserin saflığını, stabilitesini, içeriğini ve konsantrasyonunu pahalandıran IFOS onayı aranması gerekiyor.

Hibya Haber Ajansı