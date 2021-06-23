Depremde kaybettiği ailesinin adını teknoloji sınıflarında yaşatacak

Ercan Gümüşel geçen yıl Ekim ayında meydana gelen İzmir sarsıntısında kaybettiği eşi Çiğdem ve oğlu Rüzgar’ın ismini teknoloji sınıflarında yaşatacak.

Karşıyaka Kaymakamı Ali İstek Çalışır ve Karşıyaka Ulusal Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu’nun da katıldığı Karşıyaka Hamdullah Suphi Tanrıöver ortaokulundaki sınıfların açılışı merasiminde hisli anlar yaşandı.

Ercan Gümüşel, 30 Ekim 2020 İzmir zelzelesinde hayatlarını kaybeden Oğlu Rüzgar Gümüşel, eşi Çiğdem Gümüşel ve kayınvalidesi Melek Belkıs Onat’ın anısını yaşatmak için Karşıyaka Hamdullah Suphi Tanrıöver ortaokulunda okulun 4 sınıfını büsbütün yenileyerek iki sınıfını bilişim teknoloji sınıfı yaptı. Bilişim teknoloji sınıflarına, Rüzgâr Gümüşel Robotik Kodlama Sınıfı ve Çiğdem Gümüşel Bilişim Sınıfı ismi verildi.

Rüzgar Gümüşel Robotik Kodlama Sınıfında 10 bilgisayar, 3 Boyutlu yazıcı ve bir çok robot setleri, Çiğdem Gümüşel Bilişim Sınıfında 18 bilgisayar bulunuyor.

Okul Müdürü İsmail Aslan’ın teşekkür konuşması ile başlayan merasimde Kaymakam Çalışır ve Hayırsever Ercan Gümüşel birer konuşma yaptı.

Karşıyaka Kaymakamı Ali İstek Çalışır yaptığı konuşmada teknolojinin süratle geliştiği çağımızda eğitim teknolojilerinin ehemmiyetine değinerek, Hayırsever Ercan Gümüşel’e baş sıhhati diledi, eğitime verdiği katkı için teşekkür etti.

Konuşmasında boğazlarının düğümlendiği gözlemlenen Ercan Gümüşel okulu hayalinde gördüğünü belirterek şunları söyledi. “30 ekim İzmir Sarsıntıda kaybettiğimiz oğlumuz Rüzgar Gümüşel, sevgi dolu annesi sevgili eşim Çiğdem Gümüşel ‘i ve annemiz Melek Belkıs Onat ‘ı bizler unutmayacağız. Bizden sonrakiler de isimlerini bilsin, hatırlasın istedik. Elimizden geldiğince isimlerini yaşatacak “Robotik Kodlama Sınıfı” ve “Bilişim Sınıfı” ile geleceğimiz değerli çocuklarımızın hayatına dokunalım istedik, onlara armağan ettik.”

Karşıyaka Kaymakamı Ali İstek Çalışır tarafından Ercan Gümüşel’e plaket ve bir demet çiçek verildi.

Robotik Kodlama Atölyesinde öğrencilerin robotlar ile gösterisi sırasında 7. sınıf öğrencisi Özgür Deniz Yılmaz isimli öğrencinin sunumu iştirakçiler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.

Aktifliğe Karşıyaka Kaymakamı Ali İstek Çalışır ve Karşıyaka Ulusal Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Kumandanı Ahmet Karaman, Kızılay Karşıyaka Şube Lideri Kâmil Karadeniz, veliler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aktifliğe katılanlar son olarak Fotoğraf ve Teknoloji tasarım Standını gezdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı