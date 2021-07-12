Depreme karşı doğru müteahhitlik ve sıkı denetim hayati önemde

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri Erdal Eren Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öncelikle bölge halkına ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan her sarsıntı bizlere, bu hususta sıfır toleransla inşa edilmiş yapıların değerini tekrar hatırlatmaktadır. Gerçek müteahhitlik ve sıkı kontrol hayatidir” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri Bingöl’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki zelzelenin akabinde yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin sarsıntı riski yüksek bir ülke olduğunu hatırlatan Eren, şunları söyledi:

“Öncelikle bölge halkına ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan her sarsıntı bizlere, bu bahiste sıfır toleransla inşa edilmiş yapıların kıymetini yine hatırlatmaktadır. Daha evvelden de sıklıkla altını çizdiğimiz üzere; zelzele değil, ihmal ve kusurlu yapılar öldürür. Hakikat müteahhitlik ve sıkı kontrol hayatidir. Türkiye’de 6.5 milyon riskli konut bulunmaktadır. Mevcut riskli yapıların inançlı bir formda süratle dönüştürülmesi, Etraf ve Şehircilik Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Yapı Müteahhitliğinin Sınıflandırılması’nın aktif biçimde uygulanması ve geliştirilmesi ehemmiyet taşımaktadır .”

Eren ayrıyeten, zelzeleyle çabada kalıcı farkındalık oluşturmak ve öncelikli sıkıntılarda adımlar atmak için geçtiğimiz yılın sonunda TMB’nin öncülük ettiği “Depreme Karşı Tekiz” teşebbüsünü hatırlatmıştır. Bu kapsamda kesimden öncü 8 sivil toplum kuruluşu “Ehil Yapı Müteahhidi, Güçlü Yapı Kontrolü, Ehil Mühendislik Sistemi, Mesleksel Yeterlilik Dokümanlı İşgücü, Kaliteli Gereç, Çok Taraflı İmar Mevzuatı ve Şuurlu Kamuoyu” başlıklarında harekete geçilmesi gereken adımları kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı