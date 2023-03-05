Depremzedelere göz sağlığı desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem nedeni ile göz sağlığında sorun yaşayan veya gözlüğüne erişemeyen depremzedeler için Mersin 8. Bölge Gözlükçüler ve Optisyenler Odası ile iş birliği yaparak, Geçici Barınma Alanlarında kalan vatandaşlar için göz sağlığı taraması gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) – Yaşanan deprem felaketinin ardından tüm imkanları ile depremzedelerin yardımına koşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin 8. Bölge Gözlükçüler ve Optisyenler Odası ile birlikte Mersin’de ki barınma merkezlerine yerleştirilen ve görme sorunu yaşayan depremzedelere göz sağlığı taraması gerçekleştirdi.

Çalışma hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, deprem sonrasında yaşanan sıkıntılardan birisinin de kişilerin sürekli kullanmak zorunda oldukları gözlüklerinin kırılmış, kaybolmuş ya da evlerinde kalmış olması nedeniyle yaşanan sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek “Biz de depremzedelerimizin bu sorunlarını çözmek için Mersin 8. Bölge Gözlükçüler ve Optisyenler Odası ile işbirliği yaptık ve onların bu mağduriyetini gidermek adına, depremzedelere ücretsiz gözlük ve çerçeve desteği sağladık” dedi.

Oda yetkililerinin, gözlük ihtiyacı olan ve deprem öncesinde reçeteli gözlükleri olan kişilere yardımcı olabilecekleri bilgisini verdikten sonra Geçici Barınma Alanlarında gözlük taraması yaptıklarını belirten Çat Bakır “Kişiler bu taramaları yaparken ciddi anlamda ilk başta fark etmediklerini ancak sonrasında görme problemlerinin de onlar için çok önemli olduğunu ifade ettiler. Bu konuda da onları desteklediğimiz için özellikle tanımadıkları bir şehirde, bilmedikleri bir şehirde böyle bir konuda yardımcı olduğumuz için de teşekkürlerini ilettiler” diye konuştu.

Mersin 8. Bölge Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Başkanı Serkan Yakan ise afetin başladığı ilk günden itibaren Mersin bölgesinde bütün ilçeler dahil olmak üzere afetzedelere ücretsiz numaralı gözlük verme, aynı zamanda görme kusuru ile alakalı reçetesi olmayan vatandaşların da göz hekimleri sayesinde muayenelerini yaptırarak gözlük ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek “O günden bugüne yaklaşık olarak 10-12 bin civarında afetzede kardeşlerimize yetiştik” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden de konu hakkında yardım istediklerini ifade eden Yakan , “Görme kusuru ile alakalı olan insanlar belirlendi. Diğer bölgelerdeki Büyükşehir’e bağlı olan kısımlarda da değerlendirmelerimizi yapacağız. Bütün hastalarımıza, görme kusuru olan insanlara erişip işlemimizi tamamlayacağız” dedi.

Kaynak : İGFA