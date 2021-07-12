Deri sektörü yeni pazarlar ve büyüme dalgalarını radikal inovasyonlarla yaratıyor

Yeni dünya tertibin taban dalgası dijitalleşmeyi en yeterli yöneten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında; e-ticaret eğitimleri, hibrit fuarlar, dijital ticaret heyetleri, ihracatçıların dünyanın birçok ülkesinden alıcıyla iş kontağı kuracağı taşınabilir aplikasyon üzere birçok projeyi ajandasına aldı.

EDDMİB tıpkı vakitte İtalya’da dünyanın en değerli ayakkabı, deri çanta ve aksesuar fuarı Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarlarına daha sonra da Almanya’da ILM Offenbach Fuarı’na katılarak fizikî fuar çalışmalarında da etkin olmayı planlıyor.

2019-2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısında 2020 yılına çok âlâ bir giriş yaptıklarını hatırlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Erkan Zandar, “11-14 Ocak’ta ulusal iştirak tertibi gerçekleştirdiğimiz İtalya’daki Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise 5 firmayla katıldık. 25-28 Şubat 2020’de ise Euroshoes Moskova Fuarı’nı 10 firmayla gerçekleştirdik. Birliğimizin 22 Ocak 2020’de 8’inci sefer düzenlediği deri tasarım ve üretim yarışı Deri’n Fikirler’in finalini ve İhracatın Yıldızları Ödül Merasimini, Leather & More fuarıyla eş vakitli olarak gerçekleştirdik. 750 bin dolar üzeri 36 üyemiz 2019 devrinde gerçekleştirdikleri imalatçı kayıt sayıları kıymetlerine nazaran Bakır, Gümüş ve Altın kategorilerinde mükafatlar aldı.” dedi.

Ege’deki performansımızı Türkiye’deki firmalar 5-6 ay sonra lakin gösterebildi

Zandar, pandemi başladığı andan itibaren dijitalleşme çalışmalarına tartı verdiklerine değinerek, “Dünyada ses getiren çalışmalara imza attık. Ege’deki deri kesiminin gösterdiği performansı, Türkiye’deki firmalar 5-6 ay sonra lakin gösterebildi. Nisan ortasında başladığımız dijitalleşme çalışmalarımızı Haziran’ın başında bitirerek, dünyada ve Türkiye’de ayakkabı, çanta, deri saraciye kesimlerine yönelik birinci dijital fuarı Shoedex2020’yi gerçekleştirdik. 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenen Shoedex2020’nin birinci üç gününde 31 iştirakçi firma ile 60 ülkeden 300’ü aşkın alıcı, www.shoedex.events adresinde buluştu. Ağır ilgi nedeniyle fuarı 4 güne uzattık. Toplamda 1000’nin üzerinde B2B görüşmesi gerçekleşti.” diye konuştu.

Türkiye’de ve dünyada birinci: Shoedex dijital bir fuar markası

Shoedex’in İhracatçı Birlikleri’nin dijital bir fuar markası olduğunu vurgulayan Erkan Zandar, 13-23 Ekim 2020 tarihlerinde ikinci sefer düzenlenen fuarda iştirakçi cephesindeki artış nedeniyle kesimlere deri konfeksiyonu da ekleyerek eser gamlarını genişlettiklerini açıkladı.

“İkinci defa düzenlediğimiz dijital fuarımızda 72 iştirakçi firmamız, 65 ülkeden 300’ün üzerinde alıcıyla yeni iş birlikleri yaptı. 27-30 Nisan 2021’de ise Shoedex kapsamında düzenlediğimiz Ayakkabı Saraciye Sanal Ticaret Heyeti’nde 19 firma, Avrupa ülkelerinden 51 ziyaretçiyle kıymetli ilişkiler gerçekleştirdi. Shoedex, Türkiye’de tek bilinen dijital fuar olarak konuşulmaya devam ediyor. Biz iki ay içinde imkansızı başardık. Çok önemli kazanımlarımız oldu. Bölüm olarak dijital ayak izi bırakmayı öğrendik. Web sitelerimizi güncelledik, bütün eserlerimizi dijitale taşıdık. Bir buçuk sene süren, fiziki fuarların olmadığı, uzak aralıklı yürütülmesi gereken dijital periyoda biz bütün dallardan daha süratli başladık. Fizikî fuarlara 15-20 gün içinde tekrar İtalya’da Garda ile başlayacağız.”

Deri dalında hem dijitalleşme hem sürdürülebilirlik ön planda

Zandar, “Biz dijitalleşmeyle ihracatımızı artıya taşıdık. Yapılmayanı yaparak, olmayanı başararak çok önemli bir işe imza attık. Dijitalleşme faaliyetlerimize 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri ortasında Footwear Distributors and Retailers of America tarafından çevrimiçi ortamda düzenlenen Shoe Sustainability Summit-Ayakkabı Sürdürülebilirliği Doruğu aktifliğine sponsor olarak devam ettik. Dünyada sürdürülebilirlik şuurunun değerini, dünyada ne ölçüde konuşulduğunun ön çalışmasını yaptık. Amerikan Ayakkabı Perakendecileri Birliğinin yaptığı aktifliğin en büyük başlığı sürdürülebilirlik anlayışıydı. Bunu ikinci sefer düzenlediğimiz Shoedex’in de bahis başlığı yaptık. Bu derneğin Lider Yardımcılığını yapan bireylerle online seminerler düzenledik. Türkiye’deki deri dalının hususa bakış açısını paylaşmış olduk.” dedi.

Turkish Leather Products taşınabilir aplikasyonu dünyayı firmaların ayağına getiriyor

Üyeler ile yurt dışından alıcı bilgilerini tek bir platformda buluşturmayı amaçlayan Turkish Leather Products taşınabilir aplikasyonunun Haziran 2020 itibariyle hizmete girdiğinden bahseden Erkan Zandar kelamlarına şöyle devam etti:

Deri ihracatçıları e-ticaret ile yükseliyor

9 Nisan 2020’de Deri Kesiminde Dijitalleşme webinarını düzenlediklerini anlatan Erkan Zandar, “Bu aktiflik, Birliğimizin pandemi devrindeki sanal fuar/heyet tertiplerinin, dijitalleşme stratejisinin oluşmasında büyük bir ehemmiyet taşıyor. E-ticaret ve e-ihracat ile ilgili iki kapsamlı eğitim düzenledik. 17 Aralık-10 Ocak 2021’de 8 farklı başlıkta 24 saat süren Deri Bölümünde E-Ticaret İdaresi Eğitimi’ne 36 üyemiz, 8-23 Mayıs 2021 tarihindeki 6 farklı başlıkta 24 saat süren Küresel Pazaryerlerinde Satış İdaresi Eğitimi’ne 25 üyemiz katıldı.” diye konuştu.

Dönemin birinci fizikî fuarı İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya

Zandar, Pandemi nedeniyle Leather & More Fuarı, Deri’n Fikirler Müsabakası ve İhracatın Yıldızları Ödül Merasimini yapamadıkları için, 2020 yılında 750 bin dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren 37 üyeye ödüllerinin, firma ziyaretleri ile paylaşıldığını söyledi.

“18-20 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarlarına Birliğimizin Ulusal İştirak Tertibi kapsamında 11 firmamız iştirak gösterecek. Dönemin birinci fuarı olacak. 4-6 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Almanya’da ILM Offenbach Fuarı’nda Birliğimizin info standı yer alacak. Ege Bölgesindeki saraciye firmalarımızın orada bulunmasını sağlamak için bu teşebbüsü başlattık. Leather & More Fuarı’nın yurtdışında tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Bir komite kurulacak. Deri konfeksiyon için yurtdışında amaç fuarlar belirleyip info stant ile çoklu olarak iştirakler sağlayacağız. Ayakkabı dalı için ehemmiyeti tartışılmayacak Expo Riva Fuar tertibinin Türkiye’deki tek partneri Ege İhracatçı Birlikleri’dir.”

Hibrit Shoedex Türkiye’nin en efektif fuarı olacak

Erkan Zandar, İZFAŞ ile Leather & More Fuar, Nobel Expo firması ile Shoexpo Fuar tertibi konusunda görüşmelerin devam ettiğini kelamlarına ekledi.

“Sanal fuarların fizikî fuarlarla birleşerek hibrit bir yapıyla devam edeceğini öngörüyoruz. Hibrit olarak ilerlemesinin esas avantajları ortasında; fuara erişimde dert çeken, gidemeyen, vakit sorunu yaşayan ziyaretçi ya da alıcının bulunduğu istediği yerden fuara katılma kolaylığı, maliyetinin düşük olması üzere birçok nedeni var. Shoedexpo tekrardan başlayacaksa bunun dijital versiyonu Shoedex olacak. İkisini birleştirip Türkiye’deki en efektif fuarını gerçekleştirebiliriz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı