Deri yolma hastalığı vücuda ağır zarar verebilir

Önemli bir psikiyatrik rahatsızlık olan ve bedene cerrahi müdahale gerektirebilecek kadar ziyana neden olabilen deri yolma hastalığına daha çok bayanlarda rastlanıyor ve 12-16 yaş aralığında görülmeye başlanıyor. Uzmanlar, bu psikiyatrik rahatsızlığa Obsesif Kompulsif Bozukluk, saç yolma hastalığı, depresyon, husus bağımlılığı, tasa bozukluğu ve vücut dismorfik bozukluğu üzere öteki rahatsızlıkların da eşlik edebileceğini belirtiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, psikiyatrik bir rahatsızlık olan deri yolma hastalığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deri yolma hastalığı bayanlarda daha çok görülüyor

Deri yolma hastalığını, zorlayıcı ve tekrarlayıcı biçimde derinin yolunmasıyla karakterize edilen bir hastalık olarak tanımlayan Dr. Emrah Güleş, “Ciddi derecede doku hasarına yol açabilir ve dermatolojik tedavi gerektirebilir. Bayanlarda erkeklere nazaran daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi bayanların daha çok tedaviye başvurması ya da hormonal farklılıklar olabilir.” diye konuştu.

Yaralar cerrahi müdahaleyi gerektirebilir

Rahatsızlığın nedeninin tam olarak bilinmediğini tabir eden Dr. Emrah Güleş, hastaların ekseriyetle, stres, gerginlik ve öbür olumsuz hislerden kurtulmak için bu davranışı yaptıklarını aktardığını söyledi. Hastaların deri yolma sonrası bir rahatlama hissi ve haz tanım ettiğini belirten Dr. Emrah Güleş, “Ancak daha sonra hastalar bu davranış sonrası suçluluk hissetmektedirler. Toplumsal aktivitelerden kaçınmaya başlayabilirler. Şahıslar yaralarını gizlemek için uğraşırlar. En çok yüz bölgesinde olmakla birlikte bacaklar, kollar, eller ve tırnak etrafı üzere yerlerde de bu yolma davranışı olabilir. Bazen çok şiddetli olaylarda cerrahi teşebbüs gerektirebilecek sıhhat problemlere yol açabilir.” dedi.

Öbür psikiyatrik rahatsızlıklar da bu hastalığa eşlik edebilir

Deri yolma hastalığının sıklıkla Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığıyla ile birlikte görülebildiğini vurgulayan Dr. Emrah Güleş, bunun yanı sıra saç yolma hastalığı, depresyon, husus bağımlılığı, tasa bozukluğu ve vücut dismorfik bozukluğu ile de birlikte rastlanabileceğinin de altını çizdi.

12-16 yaşları ortasında başlıyor

Deri yolmanın hastalık olarak kabul edilmesi için kişinin fonksiyonelliğini bozması ve klinik olarak besbelli bir probleme yol açması gerektiğini belirten Dr. Emrah Güleş, “Ortalama başlangıç yaşı 12-16 yaşlar ortasıdır. Hastalığın tedavisinde hem ilaç tedavisinin hem de psikoterapinin bir arada uygulanması gerekir.” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı