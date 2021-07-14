Mistral Gayrimenkul’den gayrimenkul satışı

Mistral Gayrimenkul’den gayrimenkul satışı

 Mistral Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, gayrimenkul sattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıla
Ana Sayfa Ekonomi 14 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Derimod, denetçi firmayı belirledi

Derimod, denetçi firmayı belirledi

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş’de denetçi firma belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap periyodundaki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki öbür faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız kontrol kuruluşu olan PwC Bağımsız Kontrol ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçilmesine ve bu seçimin genel şuranın onayına sunulmasına karar verildiği kaydedildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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