Derimod, kar dağıtmayacak

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin Sermaye Piyasası Şurası’nın bildirilerine uygun olarak hazırlanan SPK kar dağıtım tablosuna nazaran, 2020 yılı 4.894.507 TL olan devir ziyanına 445.106 TL hesaplanan vergilerin eklenmesinden sonra 5.339.613 TL periyot ziyanı oluşması, yasal kayıtlara nazaran de devir karı oluşmadığının kar dağıtım tablosunun ve kar dağıtılmayacağı konusunun genel şuraya arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” tabiri kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı