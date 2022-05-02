Derince Çal – Turaş köyleri bağlantısına beton yol yapılıyor

Derince Çal ve Turaş köyleri bağlantısında beton yol imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometre uzunluktaki yolun 1,5 kilometresini tamamladı

Kocaeli genelindeki cadde, bulvar ve köy yollarında üstyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında asfaltın yanı sıra aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar yapıyor. Derince’nin Çal ve Turaş köylerini birbirine bağlayan yolda beton yol imalatı yapan Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometre uzunluktaki yolun 1,5 kilometresini tamamladı.

1600 METREKÜP BETON KULLANILDI

Yolun temeli olan plent miks temel serimi sonrası pmt sıkışma testleri yapılıyor. Plent miks temelin sıkışma testleri sonrası temel dermirler ve beton dökülerek beton yol yapılıyor. Çal-Turaş bağlantı yolunun 1,5 kilometrelik kısmında 1600 metreküp beton kullanıldı.

YERLİ KAYNAKLAR KULLANILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında yerli kaynaklarla elde edilen beton yolları tercih ediyor. Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar, daha düşük maliyetle yerli kaynaklar kullanılarak yapılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü ve daha düşük maliyetli oluyor.