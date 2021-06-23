Deu covid izlem merkezinin bulgularını açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid İzlem Merkezi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Başhekim Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, Mart 2020’den bu yana 11 bin 500 arama gerçekleştirdiklerini söyledi. Covid-19 sonrası hastaların genel durumunu takip ettiklerini anlatan Küçükgüçlü, kısıtlamaların akabinde poliklinik müracaatlarında yaşanabilecek yoğunluk için planlamalarını da tamamladıklarını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan Covid İzlem Merkezi, hastanede teşhis alan hastaların takibi üzerinden belirlediği sayıları açıkladı. DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Mart 2020’den Haziran 2021’ye kadar 10 bin 156 hastanın COVID-19 tanısı aldığını belirten Başhekim Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, hastaları 1,3 ve 6’ıncı aylarda telefonla arayarak izlemlerini yaptıklarını söyledi. Küçükgüçlü, hasta aramalarına 11 Ocak 2021 tarihinde başladıklarını belirterek, “Haziran ayına kadar yaklaşık 11bin 500 arama yaptık. Genel olarak hastaların şikayetlerinin devam edip etmediği, COVID-19 sonrası ek hastalıklarının ortaya çıkıp çıkmadığını, hastalık sonrası sıhhat hizmeti başvurusu olup olmadığını soruyoruz ve düzgünleşme durumlarını denetim ediyoruz. Hastalığın teşhisinin konulmasından sonra bir ay geçmiş olmasına karşın hastaların yaklaşık 40’ında şikayetlerin devam ettiğini gördük. En sık devam eden şikayetler çabuk yorulma, kas-eklem ağrıları ve halsizlik. Üçüncü ayda hala devam eden ortalama şikâyet sayısı 2 olarak belirlendi. Yeniden üçüncü ay itibariyle hastaların yüzde 4’ünde koku kaybı, yüzde 2.5’unda tat kaybı hala devam ediyor. Üçüncü ay itibariyle hastalarımızın yüzde 75’i büsbütün düzgünleştiğini, yüzde24’ü kısmen güzelleştiğini, yüzde1’i ise iyileşmediğini belirtiyor. Hastaların yüzde 4.5’i COVID-19 sonrası yeni hastalıklarının ortaya çıktığını belirtiyor. Hastaların yüzde 32’si üç ay içinde bir sıhhat kurumuna başvurmuşlar. Bu müracaatların yüzde 35’i tekrar COVID-19’a bağlı komplikasyonlar nedeniyle olmuş. En çok başvurulan kliniklerin başında Acil Servis, Göğüs hastalıkları, Dahiliye, Aile Hekimliği ve Kardiyoloji Klinikleri bulunuyor”diye konuştu.

AZALMA BEKLİYORUZ

DEÜ Hastanesinde yeni teşhis konan hasta sayısında nisanın üçücü haftasındaki tepeden sonra düşüş başladığını, mayısın son haftası prestijiyle günlük yeni saptanan hasta sayısının ise 10’un altına indiğini belirten Küçükgüçlü, “Aşılamanın artmasıyla birlikte hasta sayısında ve ölümlerde azalma bekliyoruz. Sıhhat Bakanlığı datalarına nazaran 2 Haziran 2021 tarihi itibariyle İzmir’de iki doz aşı uygulanan kişi sayısı yaklaşık 880 bin kişidir. Nüfusa nazaran aşılama oranı yaklaşık yüzde 20’dir. Salgının denetim altına alınabilmesi için toplumda bağışıklama oranının yüzde 60-70’lere çıkarılması gerekmektedir. Hastanemize başvuran hastalar ortasında yeni saptanmış COVID-19 hasta sayısının haftalık seyri, ülkemizin son üç ay içindeki seyri ile benzeridir. Bunda toplumda virüs yayılımının azalmış olması kıymetli bir etkendir” dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Kademeli olağanlaşma ile birlikte, poliklinik müracaatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, kronik hastalıklar olan kanser, diyabet üzere hastalıkların izlemleri, denetimleri salgının alevlenmesi sırasında ertelendiğini hatırlattı. Küçükgüçlü konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kısıtlamaların kalkmasıyla ertelenen sıhhat meseleleri nedeniyle müracaatlar artabilir. Hastanemizde bu bahiste gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. İyileşmediğini düşünen şahıslar ya da şikayetleri devam eden hastalarımızın ilgili branşlara yönlendirilmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Yeni ortaya çıkan hastalıkların COVID-19 ile kontaklı olup olmadığının araştırılması gerekir. Depresyon vb. ruh sıhhati konusunda etkilendiğini düşünenlere yönelik de bir takviye planı oluşturuyoruz. Bu nokta da hastanelerde bir yoğunluk oluşması beklenebilir. Lakin belirttiğimiz üzere oluşacak yoğunluğa uygun formda planlamalarımızı gerçekleştirdik.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı