DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumlarında Başarı Çıtası Yükseliyor Temel Eğitimde Kalite, Başarıyı Da Getiriyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları, birçok ilke ve örnek çalışmaya imza atmaya, dünya standartlarında hizmet vermeye devam ediyor. Bilimde, sanatta ve sporda elde ettikleri başarılarla DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları’nın gururu olan öğrenciler, geleceğimizin emin ellerde olduğunu herkese gösteriyor. Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için çalıştıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Her yönüyle değişime ve gelişime açık çocuklarımızın aldıkları eğitimle elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları, öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimle her geçen gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Öğrencilerinin bireysel yönlerini keşfeden, onları spor ve sanatta da yeteneklerine göre yönlendiren Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları’nda okuyan çocuklar, elde ettikleri başarılara her geçen gün yenilerini ekliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin olanaklarından da yararlanarak yerinde keşfeden ve gözlem yaparak öğrenen geleceğin büyükleri; küçük yaşlardan itibaren proje yazma ve araştırma yapabilecekleri etkinliklerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Okul öncesi eğitimde Montessori Eğitim Sistemi modelinin kullanıldığı Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları’nda eğitim gören minikler; düşünme, anlama, problem çözme ve kavrama yetenekleri geliştirerek okul hayatlarına bir adım önde başlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitimdeki tecrübe kalitesini aktardığı DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrencilerin her alanda yetkin eğitimciler tarafından yetiştirildiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ulusal kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi içselleştirdiğimiz okulumuz, gelecekte ülkemize yön verecek çocuklarımızı bir üst eğitim basamağına hazırlıyor. DEÜ Özel 75.Yıl Eğitim Kurumları’nda bilgiyi ve teknolojiyi en iyi şekilde nasıl kullanacağını öğrenen evlatlarımız; dil, matematik, fen bilimleri, görsel sanatlar, sosyal bilimler, seramik tasarım, müzik ve spor alanlarında kendini geliştiriyor. Her yönüyle değişime ve gelişime açık çocuklarımızın aldıkları eğitimle elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Dünya standartlarında hizmet veren okulumuzda okuyan evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya; aklını ve vicdanını kullanan, vatan sevgisiyle dolu çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz. Eğitim koşullarını her geçen gün bir üst seviyeye taşıdığımız okulumuzda okuyan evlatlarımızın gözlerinden öpüyor; yetiştirdikleri nesillerle geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

LGS’DE BÜYÜK BAŞARI

Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı’nda bu yana Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre önemli başarılara imza atıyor. Fen ve Anadolu liselerine çok sayıda öğrenci yerleştiren, özel okullara da burslu öğrenci gönderen Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları; öğrencilerinin elde ettiği Türkiye dereceleriyle de dikkat çekiyor.

PROJE VE BİLİM YARIŞMALARINDA 75.YIL

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim-öğretim yıllarında bölgesel ve ulusal birçok başarıya imza attı. “Yolunuz Açık Olsun” projesi ile TEKNOFEST İstanbul Akıllı Ulaşım Yarışması İlkokul/Ortaokul kategorisinde Türkiye ikinciliği ödülü alan 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, 10’u aşkın projeyi de değerlendirilmek üzere TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları’na iletti. Ön elemeyi geçerek bölge sergilerinde yarışan öğrenciler, bölge üçüncülüğünü hem kimya hem de fizik alanlarında okullarına getirdi. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması’nda “Kendini Koruyan Akıllı Sera” projeleri ile Ege Bölgesi sergisinde pek çok ziyaretçiye sunumlarını gerçekleştiren 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında yürütülen “Everyday Actions” ile “Maths: The Language of The Universe” eTwinning projeleri hem ulusal kalite etiketi hem de Avrupa kalite etiketi almaya hak kazandı.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği eTwinning & Erasmus projeleri yaygınlaştırma sergisinde okul öncesi sınıfı düzeyinde “My Montessori World” ve ilkokul kademesinde ise “In Goodness” adlı projeleri ile yer alan 75.Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, başarılarını uluslararası arenaya da taşıdı. “In Goodness” adlı projeleriyle Polonya, Tunus, Romanya gibi ülkelerin de dahil olduğu 12 ortaklı bir projede hem logo hem de poster kategorilerinde birinci olan öğrenciler, dört uluslararası eTwinning projesini hayata geçirdi. “Balkonumdaki Bahçem” projesi ile kalite belgesi alan ve bu öğretim yılında gerçekleştirilen uluslararası ortaklı “Stranger in the water” projesini tamamlayan öğrenciler, kalite etiketine başvurularını da gerçekleştirdi. Uluslararası ve çok ortaklı olan “Minikologlarla Doğanın Dili” ve “My Montessori World” projelerinin hem logoları hem afişleri birinci seçildi. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’na (URFODU) da katılım sağlayan DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri okullarını en iyi şekilde temsil ederek finallere kaldı.

SANATTA FARK YARATTILAR

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Cumhuriyet Coşkusu” konulu resim yarışmasında ilçe birinciliği ve ikinciliği elde etti. “Çanakkale Geçilmez” konulu resim yarışmasında ve “El Ele Verin Çocuklar” konulu resim yarışmasında ilçe birinciliği elde eden 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri, UNICEF Türkiye Milli Komitesi iş birliğiyle Türkiye çapında düzenlenen “Benim İçin Doğa” konulu resim yarışmasında da elde ettiği başarıları gurur tablosuna ekledi.

SPORDA ÖDÜL YAĞMURU

Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği Türkiye Atlama Şampiyonası’nda 3 metre tramplende Türkiye birinciliği, 1 metre tramplen ve 5 metre kule atlamada Türkiye ikinciliği getiren DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları öğrencileri sporun her dalında başarılarıyla adından söz ettirdi. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “29 Ekim Cumhuriyet Koşusu”nda Yıldızlar 1500 Metre Kros Yarışı’nda Buca ilçesi ikinciliği getiren öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Salon İl Birinciliği Atletizm Yarışmaları’nda küçük kızlarda takım olarak İzmir ikinciliği getirmeyi başardı. İzmir Okul Sporları tarafından düzenlenen “Küçükler Kategorisi Eskrim Müsabakaları”nda İzmir ikinciliği, “Okul Sporları Bocce Yıldız Kızlar Grup Müsabakaları”nda da üçüncülük elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler ata sporu okçulukta da kendini gösterdi. 75.Yıl öğrencileri, İzmir Okul Sporları tarafından düzenlenen okçuluk müsabakalarında “Yıldız Erkekler Makaralı Yay Okçuluk” branşında İzmir dördüncülüğünü elde etmeyi başardı. Ayrıca Okul Sporları İzmir İl Bisiklet Şampiyonası’nda 41 madalya ve 6 kupa ile okullarına dönen öğrenciler, Yıldız Kız Takımı il birincisi olmayı başardı ve hem kızlarda hem erkeklerde Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı