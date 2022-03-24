DEÜ’den Gençlere Kariyer Yolunda Destek

Kariyer planlamada lider üniversiteler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 21-22 Mart’ta gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda geleceğine yön vermek isteyen gençleri ağırladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 21-22 Mart’ta gerçekleştirilen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda (EGEKAF) geleceğine şimdiden yön vermek isteyen gençlerle bir araya geldi. DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün açtığı tanıtım standını ziyaret eden öğrencilere üniversitenin bölümleri ve kariyer olanakları hakkında bilgiler verildi; DEÜ’nün bu alanda rehberlik eden uygulamaları anlatıldı. EGEKAF’ta ayrıca Türkiye’de yüksek teknoloji üretiminin ve teknolojik girişimciliğin öncü teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK) da ayrı bir stant açarak, Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projelerini fuara gelen katılımcılarla buluşturdu. Üniversite-sanayi işbirliklerinin en güzel örneklerinin anlatıldığı DEPARK standında, girişimci adaylarının merak ettikleri sorulara cevap verildi.

Oluşturduğu kariyer bilinciyle öğrencilerini çalışma hayatına hazırlayan DEÜ, EGEKAF’ta öğrencilerle bir araya geldiği etkinlik ve atölye çalışmaları da düzenledi. DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer’in moderatörlüğünü yaptığı “İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Gözünden Yeni Kuşak ve Kariyer” panelinde Dr. Füsun Toros ve Aylin Özizmir tecrübelerini paylaşırken gençlere iş mülakatları hakkında tavsiyelerde bulunuldu. DEÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez ve yardımcı grup lideri Uzman Psikolojik Danışman İlkem Başaran ise “Optimal Kariyer Akışı ve Hedef Belirleme” atölye çalışmasıyla gençleri kariyer yolcukları öncesinde bilgilendirdi. Fuarın, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ile denk gelmesi sebebiyle DEÜ’nün engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ürettiği Eylül Bebekler’in tanıtımı da yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzay ve Hava Araçları Topluluğu (DEHA) da fuarda katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ege Kariyer Fuarı’na Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yaklaşık 6 bin 200 öğrenci kayıt yaptırdı.

KARİYER PLANLAMADA ÖNCÜ OLDUK

DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’ndaki paydaş üniversitelerden biri olduklarını ifade ederek, “Biliyorsunuz ilk fuara biz ev sahipliği yapmıştık, o deneyimimizle birlikte bu fuar organizasyonuna da destek olmaya çalıştık. Aynı zamanda sektör temsilcileriyle kurduğumuz işbirliklerimiz de bulunuyor. Fuar boyunca öğrencilerimizi özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcileri ile buluşturduk. İki gün boyunca üniversite olarak imkânlarımızı seferber ettik. Biz DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Birimi olarak, çok köklü kariyer birimlerinden biriyiz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yaptığı projelerde de hep öncü olduk, örnek gösterildik, takdir kazandık. Bunun gururunu yaşıyoruz. 2 yıl önce kariyer planlama dersini tüm lisans öğrencilerimize verilmesi projemizi tamamlamıştık. Bu anlamda diğer üniversiteler tarafından örnek alındık. Hem kendi üniversitemizin öğrencileri hem diğer gençlerimiz Youtube kanalımız üzerinden kariyer planlamalarına ilişkin içeriklerimize ulaşabiliyorlar. Tüm birimlerimiz özelinde de alana özgü kariyer etkinliklerimizi sürdürüyor; kariyer danışmanlığı hizmetlerimizi de genişletiyoruz. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Nükhet Hotar’a ve kariyer planlamada görev alan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuarda ayrıca, Ege Bölgesi’nde yer alan üniversitelerde 2020-2021 yıllarında ödül alan mezunlara ve öğrencilere madalya verildi. DEÜ mezunu Doç. Dr. Gökçe Savran ile öğrenciler Yunus Emre Batan, Doğukan Sulu ve Sertaç Karanlık ödüllerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’ın da yer aldığı törende aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı