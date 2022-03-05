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Ana Sayfa Spor 5 Mart 2022 33 Görüntüleme

Dev Maç Özel Programı Pazar 19.30’da D-Smart’ta

Dev Maç Özel Programı Pazar 19.30’da D-Smart’ta

Süper Ligde şampiyonluk yolunda geri sayıma geçen Trabzonspor, haftanın maçında Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk oluyor.

Maçın en önemli anlarının yorumu, dakika-skor bilgileri, maç sonu değerlendirmeler ve sürpriz bağlantılarla maçın analizi Dev Maç Özel programında D-Smart’ta yapılacak. D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın ve yıllarca büyük maçları anlatan deneyimli spor spikeri Melih Gümüşbıçak’ın stüdyoda olacağı program, pazar 19.30’dan itibaren canlı yayınla D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’de ekrana gelecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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