DEVA Partisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sorumluluk almaya çağırdı!

‘Mekânları, şenlikleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açın!’

DEVA Partisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı kültür sanat dalı için sorumluluk almaya çağırdı. Hükûmetin kültür sanayisi işçilerini açlıkla sınadığını belirten DEVA Partisi Kültür ve Sanat Siyasetleri Lideri M. Helûn Fırat, gerekli olduğunu belirttiği dört tedbiri alarak hükûmeti ‘mekânları, şenlikleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açmaya davet etti.

DEVA Partisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı kültür sanat kesimi işçileri ve sanatkarlar için sorumluluk almaya çağırdı. Kültür sanayisi işçilerinin hükûmetin gözünde ‘yok’ kararında olduğunu belirten DEVA Partisi Kültür ve Sanat Siyasetleri Lideri M. Helûn Fırat, kesimin açlıkla imtihan edildiğini, intihara sürüklendiğini vurguladı.

Fırat, kültür sanat bölümüne ait yasakların sürmesine ait şu tenkitte bulundu: “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin aldığı kararlar kültür ve sanat kesimini bitirmeyi, dal işçilerini ve ailelerini açlığa terk etmeyi sıradanlaştıran, bilimsel bedeli olmayan ve maksadı Kovid-19 salgınını hafifletmekten uzak kararlardır.”

‘Hükûmet kültür sanat kesimini açlıkla sınıyor’

Fırat, Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sahne dalı için takviye programı fiyatının artırılarak devam etmesi, sahne sanatları için uzun vadeli bir çevrimiçi performans platformu kurulması, işletmecilerin/sanatçıların kendi platformlarını kurabilmeleri için bankaların faizsiz kredi takviyeleri sağlaması ve aşılama sürecinde sahne bölümünün de öncelikli tutulması konusunda taleplerde bulunduklarını hatırlattı.

Fırat kelamlarına şöyle devam etti:

“Ancak gelinen noktada kesim hiçe sayılmış, ülkenin en kıymetli ayaklarından kültür sanayisi ekonomik bir kıymet olmaktan çıkarılmıştır. Bugün kültür sanayisi işçilerini, sanatkarlarını ‘yok’ kabul etmiş bir hükûmet anlayışı ile karşı karşıyayız.

Yasakların hafifleyeceği yaz periyodunda insanların trajikomik dayanaklarla alaya alınması değil, işlerine dönmelerini sağlayacak bir aşı temini ve uygulaması ortaya koyulması gerek. Bir anayasal hak olarak kültüre ve sanata erişim hakkı kısıtlanan insanlarımız, turistler özgürce dolaşırken huzursuzlukla kıvranıyor; kesim işçilerimiz ise açlıkla imtihan oluyor ve intihara sürükleniyorlar.”

‘Mekânları, şenlikleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açın!’

DEVA Partisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı “turistlere karşı halkını 5. sınıf vatandaş sınıfında gören anlayıştan vazgeçmesini, turizmi de besleyen kafe-restoran-bar ve sahne emeği gerektiren alanların tümüyle açılmasını sağlamak üzere” şu beş adımı atarak yerleri, şenlikleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açmaya çağırdı:

“1. Kapalı alanlar başta olmak üzere tüm sıhhat ve hijyen tedbilerini alarak,

2. Toplumsal ara ve HES kodu uygulamasına riayet edilerek

3. Etkin ve adil denetleme düzeneğini kurarak,

4. Aşılama sağlayarak,

5. Açık hava etkinliklerini teşvik ederek,

Yerleri, şenlikleri, konserleri, sinemaları, tiyatroları açın!“

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı