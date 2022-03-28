Deva Partisi, Muharrem Aksan’ın Şüpheli Ölümünü Meclis’e Taşıdı ‘Emniyet güçleri atış talimi yaptıkları alanı neden temizlememiştir?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 16 yaşındaki Muharrem Aksan’ın Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi’nde atış taliminin yapıldığı alana yakın bir bölgedeki şüpheli ölümünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Soru önergesi veren Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Köylülere atış yapılacağı zamanlarda bilgilendirme yapılmıyor’

“Özel harekât polislerinin talim yaptığı ve ağır makinalı silahların ve patlayıcıların (sis bombası, el bombası vs) kullanıldığı tarafımıza verilen bilgiler arasında yer almaktadır. Yine atış talimi yapılan alanda herhangi bir önlem alınmadığı gibi köylülere atış yapılacağı zamanlarda bu konuda herhangi bir bilgilendirme de yapılmamaktadır. Olayın yaşandığı günde de köylülere herhangi bir bilgilendirme yapılmadan atış talimi yapılmış ve kuvvetle muhtemel olay günü atılan bir patlayıcı atılır atılmaz veya daha sonra infilakı ile Muharrem Aksan’ın vefatı gerçekleşmiştir.”

‘Emniyet, ilgili alanda gereken önlemleri aldı mı?’

Yeneroğlu, olay hakkında İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları sordu:

1- Söz konusu alan kaç yıldır emniyet müdürlüğüne tahsis edilmiştir? Emniyet güçleri bu alanı kaç yıldır fiilen kullanmaktadır?

2- Emniyet güçleri bu alanda haftanın kaç günü atış talimi ve tatbikatlar yapmaktadır?

3- Atış talimi ve tatbikatlar sırasında hangi silahlar kullanılmaktadır? Ağır teçhizatlar ve patlayıcı madde kullanılmakta mıdır?

4- Bu olaydan önce köylüler tarafından atış talimi ve tatbikatların köylerine çok yakın bir mevkide yapılması nedeniyle atış talimi ve tatbikatlar için başka bir yerin tercih edilmesi veya gerekli önlemlerin alınması için valiliğe, emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığına başvuruda bulunulmuş mudur?

5- Emniyet ilgili alanda gerekli önlemleri almış mıdır? Atış talimi ve tatbikat alanının etrafı çit, duvar veya benzeri engellerle çevrilmiş midir? Uyarı levhaları konulmuş mudur?

6- Atış talimi veya tatbikatların gerçekleştirileceği zaman civar köylerdeki muhtarlara bilgi verilmekte midir?

7- Valilik açıklamasına göre; olay günü tatbikat 15.08’de sonlandırılmış, müteveffa ise 17.30’da cep telefonu ile bir görüşme yapmıştır. Bu bilgilerin doğruluğunu ortaya koyan dayanaklar nelerdir ve müteveffanın iletişim bilgileri nasıl edinilmiştir?

8- Valilik açıklamasına göre, atış talimi ve tatbikat yapılan alanda müteveffanın bulduğu ve eline aldığı cisim patlamıştır. Bu açıklamanın doğru olduğu kabul edildiğinde; emniyet güçleri atış talimi ve tatbikat yaptıkları alanı neden temizlememiş, neden patlayıcı cisimleri alanda tehlikeli bir biçimde bırakarak terk etmişlerdir?

9- Can kaybı yaşanan olayların tekrar yaşanmaması için söz konusu olay yerine ilişkin ne tür önlemler alınacaktır?

İstanbul İhtisas Dairesi inceleyecek

Yeneroğlu ayrıca Aksan’ın vücudundaki yaraların kurşun izi mi yoksa patlama sonucu oluşan yaralar mı olduğunun belirlenmesi için İstanbul İhtisas Dairesine gönderildiği bilgisini paylaştı.

Görgü tanıklarına göre atış taliminin saat 18:00’e kadar yapıldığını söyleyen Yeneroğlu, Şanlıurfa Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre ise tatbikatın saat 15.08’de tatbikat sonlandırıldığını ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı