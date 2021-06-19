DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu: ‘Sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşıyız’

DEVA Partisi, Kayseri’nin Develi ilçesinde nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’un hastası tarafından silahlı taarruza uğraması üzerine açıklamada bulundu. Sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının mevcut iktidarın şiddet lisanının bir tezahürü olduğunu vurgulayan Sıhhat Siyasetleri Lideri Hatipoğlu, yetersiz yaptırımların hadiselerin artışına neden olduğunu söyledi.

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Sıhhat Siyasetleri Lideri Aysun Hatipoğlu, Kayseri’nin Develi ilçesinde nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’un iş çıkışı meskenine gittiği sırada hastası tarafından silahlı akına uğraması üzerine açıklamada bulundu. DEVA Partisi’nin sıhhatte şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu bildiren Hatipoğlu, “tüm sıhhat topluluğuna yorulmak bilmez çalışmaları ve özverileri için minnettarlığımızı sunuyoruz” dedi.

Hatipoğlu açıklamasında, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizin kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında en alt sıralarda yer aldığını vurguladı. Sıhhat çalışanlarının olağandan çok daha fazla iş yükü altında kaldığını belirten Hatipoğlu, “sağlık çalışanları bir de kendilerine yöneltilen şiddet ile gayret etmek zorunda kalmamalıdır” vurgusu yaptı.

Hatipoğlu, mevcut iktidarın her daim kullanmayı tercih ettiği şiddet lisanının sonucu olarak toplumda şiddetin normalleşmekte olduğunu, hukuk sisteminin geldiği noktada yarattığı güvensizliğin ve şiddet olaylarına karşı yetersiz yaptırımların sıhhatte şiddet hadiselerinin artışına neden olduğunu da kelamlarına ekledi.

‘Sağlık çalışanlarının 87’si en az bir kere şiddete maruz kalıyor’

Hatipoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde yapılan çalışmalar gösteriyor ki sıhhat çalışanlarımızın yüzde 87’si meslek hayatları boyunca en az bir sefer sözel, ruhsal yahut fizikî şiddete maruz kalmaktadırlar. Kendi sıhhatlerini ve canlarını riske atarak şifa dağıtmak için büyük bir özveriyle çalışan sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet olayları asla normalleştirilmemelidir.

Maalesef siyasi iktidar tarafından bu sorunun tahliline yönelik önemli önlemler alınmamakta, önleyici siyasetler oluşturulmamaktadır. Sıhhatte şiddet meselesini çözebilmek için güvenlik uzmanları, hukukçular, sosyologlar üzere çok farklı branşlardan oluşacak bir takımla sıhhatte şiddet kapsamlı biçimde değerlendirilmeli ve tahlil teklifleri geliştirilmelidir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı