DEVA Partisi tahliye edilen Şişli Etfal Hastanesi’ni sordu: ‘Arsa üzerindeki yapılar tekrar hastaneye tahsis edilecek midir?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tahliye edildiğini boşaltılan binaları hakkında yıkım kararı alınmadığı gibi güçlendirme dahi yapılmadan restore kararının alındığını ve bu işin ihalesinin 27 Nisan tarihinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Tahliye edilen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında 07.08.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi sunduğunu söyledi. Yeneroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

‘Hastaneden nitelikli sağlık hizmeti alan bölge sakinleri mağdur edilmiştir’

36.525 metrekarelik arazisinin mülkiyetin Temmuz 2018 tarihinde Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na devredilmiş ve deprem riskine karşı yapının dayanıksız olduğu gerekçe gösterilerek hastanenin boşaltılması ve taşınması süreci geçen yıl itibariyle başlatılmıştır. Şişli Etfal Hastanesi bölünerek ulaşım imkanları açısından kısıtlı iki farklı lokasyona taşınmıştır. Bu durum da bu hastaneden nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti alan bölge sakinlerini mağdur etmiştir.

‘Hastane binaları depreme dayanıksız değilse neden taşındı?’

Yeneroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın cevaplaması için şu soruları sordu:

1- Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin bulunduğu 36.525 metrekarelik arsanın nazım imar planında “sağlık alanı” olarak öngörüldüğü dikkate alındığında bu arsa üzerindeki yapılar tekrar hastaneye tahsis edilecek midir?

2- Tadilat sonucunda hastane binalarının İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edileceği ve bu binaların ofis olarak kullanılacağı duyumları doğru mudur?

3- Ofis tadilatı kararı alındığına göre; eğer hastane binaları depreme dayanıksız değilse neden boşaltıldı ve taşındı? Yok eğer dayanıksız ise ve bu binaların ofis olarak kullanılacağı duyumları doğruysa binlerce çalışanın depreme dayanıksız binalara çalıştırılması nasıl mümkün olacaktır?

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı