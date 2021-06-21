DEVA Partisi’nden HDP İl Başkanlığı saldırısına kınama

DEVA Partisi İzmir Vilayet Lideri Seda Kaya Ösen yapmış olduğu açıklamada; “Demokrasinin kalesi İzmir bu sabah saatlerinde berbat bir akın haberiyle gündeme gelmiştir. Demokratik tabanda siyaset yapan HDP İzmir Vilayet binasına giren silahlı saldırgan, parti çalışanı bir bayan hayattan koparmıştır. Hangi münasebetle olursa olsun bu saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Olayın bütün taraflarıyla kısa vakitte aydınlatılmasını bekliyoruz.

Bir siyasi partiye yapılan bu hücum birebir vakitte demokrasinin bütün ögelerini gaye almış demektir. Tetiği çektirenler ve çekenler bilmelidir ki siyaset kanla, şiddetle yapılmaz. Bizler kaygı ve kaygıya kapılmayacağız, özgürlükten, eşitlikten, kardeşlikten ve barıştan yana olarak her vakit çabamızı sürdüreceğiz. Siyaseti hengamenin, ayrışmanın değil, farklılıkların bir ortaya gelmesiyle toplumsal ilerlemenin alanı haline getireceğiz.” sözlerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı