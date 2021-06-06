DEVA Partisi’nden ‘Suni ve Çarpık Büyüme’ çıkışı ‘Gençlerin hayalleri, ülkenin hedefleri küçülürken kim büyüdü?’

DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı, yılın birinci çeyreğindeki büyüme oranlarını “çarpık büyüme” diye niteledi. “En optimist senaryoda dahi 3 yıllık ortalama büyüme suratının yüzde 2,5 ila 3 civarında olacağı beklentisi resesyon ve fakirleşmedir” diyen Çanakcı etiket fiyatlarının ve mutsuzluğun büyüdüğünü söyledi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun datalarına nazaran Ocak-Mart 2021 devrinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 7 artmasını kıymetlendirdi. Çanakcı şu sözleri kullandı:

‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi büyüme suratını aşağı çekti’

“Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yalnızca bugünümüzü değil ülkemizin uzun periyotlu ve potansiyel büyüme suratını da önemli biçimde aşağıya çekti. Bu yılın tamamı için en optimist büyüme senaryosunda dahi 2018-2021 devrindeki ortalama büyüme suratı yüzde 2,5-3 civarında olacak. Birçok memleketler arası kuruluş da Türkiye için uzun devirli büyüme iddialarını önemli biçimde aşağı çekti. Bu oranlar, nüfus artış suratı ve istihdam yaratma muhtaçlığı yüksek olan ülkemiz için resesyon ve yoksullaşma demektir. Ne yazık ki gerçek tablo budur. Bu tabloda ‘suni ve çarpık büyüme’ yazmaktadır.”

‘Çarpık büyümenin bedeli öbür göstergelerde ağır yara almak oldu’

“Ortada güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme yoktur. Bu yapay ve çarpık büyümenin bedeli; ülkemizin enflasyon, kur, döviz rezervleri, Hazine borcu, bankaların kredi portföyü, ülke risk primi üzere çok sayıda göstergede ağır bir yara alması olmuştur. Bu yapay ve çarpık büyüme makroekonomik ve finansal istikrarları önemli biçimde bozma kıymetine elde edilmiştir.”

‘Halkımız fakirleşirken kim büyüdü?’

“Her üç şahıstan biri ve genç bayan işgücünün yarısına yakını işsiz yahut atılken, istihdam düzeyi üç yıl öncesinin bile altında kalırken, yoksulluk derinleşirken bu yapay ve çarpık büyüme değil de nedir? Ekonomiyi algı idaresiyle götürebileceğini zanneden iktidara soruyoruz. Kim büyüdü? Halkımız daha fazla fakirleşirken kim büyüdü? Vatandaş temel besinleri bile taneyle, gramla, çeyrek litreyle satın alırken kim büyüdü?”

“Türkiye’de neyin büyüdüğü, neyin küçüldüğü çok açık” diyen Çanakcı kelamlarını şöyle sürdürdü:

‘’Gençler hayallerini süsleyen planları gerçekleştiremiyor’

“Ülkemizde gençlerin hayalleri küçüldü. Gençler, hayallerini süsleyen planları gerçekleştiremiyor. İşsizlerin umutları küçüldü. İşsiz vatandaşlarımız, iş bulmak bir yana dursun, iş bulma umudunu yitiriyor.”

‘Bugünler için yoksulluk intiharları değil, kişi başı 20 bin dolar hedefleniyordu’

“Kurumlara inanç küçüldü. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız açıklanan sayıları şakacı bir gülümsemeyle karşılıyor. Esnafın işi küçüldü. Maliyetleri günbegün artıyor lakin esnaf satış yapamıyor. En değerlisi de ülkemizin amaçları küçüldü. On yıl evvel bugünler için kişi başına ortalama 20 bin dolarların hedeflendiği ülkemizde bugün yoksulluk intiharları konuşuluyor.”

‘Gelir dağılımı bozuldu’

“Gayrisafi Katma Bedel içerisinde İşgücü ödemelerinin hissesinin bir yılda yüzde 3,5 puan gerilemesi, net işletme artığının ise 3,9 puan artması gelir dağılımının sabit gelirliler aleyhine bozulduğunun göstergesidir. Zenginin zenginleştiği, yoksulun yoksullaştığı bir büyümedir bu.”

‘Enflasyon, borç ve mutsuzluk büyüdü’

“Peki tüm bunlar küçülürken ne büyüdü? Enflasyon, etiket fiyatları, vatandaşın borcu büyüdü. Hazine’nin borcu, bütçe açığı, cari açık büyüdü. Gelir dağılımındaki uçurum büyüdü. İşsizlik, yoksulluk, mutsuzluk büyüdü.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı