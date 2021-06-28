DEVA’dan Telafi Eğitimi Yol Haritası!

DEVA Partisi, pandemi sonrası süreç için eğitim yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Telafi eğitiminin ötesine geçen teklifler, salgın sonrası periyodun yanı sıra daha uzun vadeli tahlil tekliflerini de kapsıyor.

DEVA Partisi, pandemi sonrası için “telafinin ötesine geçen” tekliflerinin yer aldığı eğitim yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Kapsamlı çalışmaya ait açıklamada bulunan Eğitim Siyasetleri Lideri Mustafa Ergen, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen günlerde açıkladığı üzere iştirakin tercihe bağlı olduğu yaz programlarının, dezavantajlı ve akranlarından esasen geride kalmış öğrencilerin daha da geride kalmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

MEB’in gündeme getirdiği Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İDEP) isimli telafi programlarının yaz sonrası bir yıllık periyotta ve bilgi eksikliği odaklı yürütüleceğine değinen Ergen, yapılması gerekenin pandemide mağdur olmuş jenerasyon için yıllara yayılmış bir planlama olduğunu belirtti.

‘Telafi Bilim Heyeti kurulmalı ve Telafi Programı Bütçesi ayrılmalı’

Ergen şunları ekledi: “Öğrencilerin akademik, bilişsel, toplumsal ve ruhsal gelişimlerini destekleme emelli planlanmış ve uzun vadeli bir program ortaya koymak kaidedir. Bu türlü bir program için, bir yandan uzman eğitmen takımlarından oluşan kurulların müfredat ve kıymetlendirme çalışmaları yapmaları, öteki yandan rehber öğretmenler de dâhil olmak üzere öğretmen eğitimine ve ek öğretmen istihdamına yük verilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar için de, sistematik bir gereksinim tahlili sonucunda varılan kaynak gereksinimi bilgileri doğrultusunda hükûmetin Telafi Bilim Heyeti kurulmalı ve Telafi Programı Bütçesi ayırması gerekmektedir. Fakat pandemiden kaynaklanan telafi sürecine özel bir bütçe tasarısı şimdi kamuoyuna sunulmamıştır.”

Eğitimde DEVA Planı: Telafi ve Ötesi

DEVA Partisi’nin “hassasiyetle, öğrenci odaklı bir yaklaşımla ele alınan ve telafi eğitiminin ötesine geçen” pandemi sonrası eğitime ait teklifleri ise şunlar:

Bu yaz tüm öğrenci ve öğretmenler aşılanmalıdır. Telafi eğitimleri yüz yüze verilmelidir. Telafi Bilim Heyeti kurulmalıdır. Planlamadan uygulamaya sorumluluk zinciri kesintisiz belirlenmelidir.

Telafi programının tüm amaçlarını net ve somut olarak evvelden belirlenmelidir. Telafi stratejisini uygulamak için gereken bütçe hazırlanmalı ve bilgiler somut bir biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır. Telafi stratejisini uygulamak için gereken altyapı, insan sermayesi ve müfredat belirlenmeli, amaçlara ulaşmak için stratejiler geliştirilmelidir. Telafi edilmesi gereken açıkların okul açıldığında acilen tespit edilmesi gerekmektedir. Telafi eğitimi, ekstra eğitim üzere görülmemeli, öğrencilerin bilgi ve toplumsal, duygusal, ferdî gelişimlerindeki olması gereken yerle oldukları yer ortasındaki açığı belirleyip pedagojik açıdan en uygun yaklaşımla onları olmaları gereken yere ve hatta ötesine getirmeye yönelik stratejik bir süreç izlenmelidir. Telafi için kullanılabilecek 3 kaldıraç (daha fazla vakit, daha ağır dikkat, sıkıştırılmış içerik) yerine nazaran en faal halde seçilmelidir. Öğrenmeyi sağlamak için içeriğe harcanan saat sayısı uzatılabilir. Öğrenmenin kalitesini artırmak maksadıyla yaşa uygun kimi pedagojik teknikler uygulanabilir (örneğin akranlar ortası öğrenme, küçük kümeler halinde öğrenme, birebir ders). Temel bilgi ve hünerlere yoğunlaşabilmek için müfredatı kısaltmak gerekecektir. Bu kararlar Telafi Eğitimi Konseyi tarafından alınmalı, vilayet ve ilçe bazındaki alt komiteler yolu ile lokal okul ve öğretmenlere uygulama konusunda eğitim verilmelidir.

Amaçlı/belirli öğrencileri maksat alan telafi hedeflenmelidir. Telafi programları, sosyal-duygusal dayanağa öncelik vermelidir. Öğretmen istihdamı, takviyesi ve geliştirme eğitimleri sağlanmalıdır.

Pandemiden ötürü daha da artan, öğrenciler ortasındaki fırsat eşitliği eksikliğinden kaynaklanan uçurumun önüne geçilmelidir.

Özel ihtiyaçlı öğrencilerin gereksinimleri karşılanmalıdır.

Okul döngüsünden çıkan çocukların takibi ve geri getirilmesi kampanyası başlatılmalıdır. Bir evvelki sınıfa kayıtlı olan tüm öğrencilerin önümüzdeki sene okula donup dönmediğinin takibi yapılmalıdır. Takip, kıymetlendirme ve yine düzenleme döngüsü sürecin bir kesimi olmalıdır. Öğrenciler öncelikli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı hassas olunmalıdır. Uzun vadeli bakış ile müfredat ve pedagojide revizyon yaparak kaybımızı kara çevirmeliyiz.

Uzun vadeli tahliller

DEVA Partisi’nin Pandemi Sonrası Eğitim Yol Haritası’na nazaran, üzerinde çabucak çalışmaya başlanması gereken uzun vadeli tahliller şunlar:

Eğitim sisteminin salgın sonrasında da her türlü krize karşı dayanıklılığını güçlendirmesi istikametinde kısa, orta ve uzun vadeli gayelerin ve planların belirlenmesi, doğan süreçlerin çevik bir halde yönetilmesi vazifesini üstlenecek Afet ve Acil Durumda Eğitim İdaresi (AFAD-EY) Ünitesi kurulmalıdır. Hem okul temelli hem de okul dışı aktörlerin faal olacağı çocuk müdafaa sistemleri kurulması için çalışmalar başlatılmalıdır. Türkiye’nin her yerinde güçlü internet ağı altyapıları sabit, taşınabilir ve uzay haberleşme sistemleri ve data merkezleri ile oluşturulmalıdır. EBA üzere uzaktan eğitimin temelini oluşturan bir kitlesel eğitim aracının da eksikleri kapatılarak kapasite artırılmalıdır. Öğretmen tarifinin hibrit eğitim modeli ile genişletilmesi ile dijital içerik ve dijital müfredat hazırlanması hızlanmalıdır. Dijital araçları kullanmanın ve öğretilmesinin yaygınlaştırılması eğitimin bütün paydaşları için değerlidir. Hibrit Eğitim için farklı bir bütçe kalemi açıklanmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı