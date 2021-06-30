Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”MERIT.R (Kaydi Hisse, Kapanış tarihi: 22/06/2021)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”MERIT.R (Kaydi Hisse, Kapanış tarihi: 22/06/2021)” denildi.
Hibya Haber Ajansı
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