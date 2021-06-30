Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

 Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan aç
Ana Sayfa Ekonomi 30 Haziran 2021 5 Görüntüleme

Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”MERIT.R (Kaydi Hisse, Kapanış tarihi: 22/06/2021)” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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