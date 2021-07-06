Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

 Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme sonunun genişletilmesine ait bildirim yapıldı. Kamuyu Aydınla
Ana Sayfa Ekonomi 6 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni hisse alma hakkına ait bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”PEKGY.R (Kaydi Hisse, Kapanış tarihi: 24/06/2021)” denildi.

Hibya Haber Ajansı

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