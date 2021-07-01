Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali sone erdi

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Memleketler arası Adana Tiyatro Şenliği, 14 – 21 Haziran 2021 tarihleri ortasında Adana’da 22’nci kere tiyatroseverlerle buluştu.

Şenlik 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı

COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda izleyiciye bilet satılmasına karşın şenlik büyük ilgi gördü. Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro şenliği olan Milletlerarası Adana Tiyatro Şenliği bu yıl 9 bin seyirciyi ağırladı. 22 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro kümesi, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçı katıldı; bugüne kadar Türkiye’den kent tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 414 oyun ve binin üzerinde temsil düzenlendi. Türkiye’nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunlar 1 milyonu aşkın seyirciye ulaştı.

Tiyatro Kare’nin duygusal güldürüsü “Ağaçlar Ayakta Ölür” isimli oyunu ile başlayan şenlik, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Karmakarışık” oyunuyla kapanışını yaptı. Tiyatro sanatının gelişmesine kıymetli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve hürmet duymak maksadıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Hayat Uzunluğu Muvaffakiyet Mükafatı”nün bu yılki sahibi usta oyuncu Nevra Serezli’ye mükafatı, oyunu öncesi sahnede takdim edildi.

18 oyun seyirciyle buluştu

Adana Tiyatro Şenliği, bu yıl Türkiye’nin birçok vilayetinden 9 devlet tiyatrosu ve 7 özel tiyatronun iştiraki ile toplam 18 farklı oyuna mesken sahipliği yaptı.

Bu yıl Tiyatro Kare’nin “Ağaçlar Ayakta Ölür”, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Anna Karenina”, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun “Kendime Kıyamam”, Tiyatro Kedi’nin “Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını”, Semaver Kumpanya’nın “Cardenio”, Bursa Devlet Tiyatrosu’nun “Akide Şekeri”, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Yıldızların Altında”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Seksen Günde Devr-i Alem” ve “Karmakarışık’’oyunları Merkez Park’ta sahnelendi.

DOT Tiyatro’nun “Sesin Resmi”, Kumbaracı 50’nin “Muamma”, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Sonsuzluk Kitabevi”, Van Devlet Tiyatrosu’nun “Penceredeki Atlar”, Kuzgun Yapım’ın “Tuna Kıvrımı”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Kürk Mantolu Madonna”, Sadri Alışık Tiyatrosu’nun “Dali’nin Kadınları”, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Bay Z” ve “Turta Girmemiş Orman(Çocuk Oyunu)” isimli oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı