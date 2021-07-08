Dewilux markalı Hydrolack Serisi ile ahşaplar nefes alıyor, mobilyaların ömrü uzuyor

Dewilux markalı Hydrolack Serisi ile ahşaplar nefes alıyor, mobilyaların ömrü uzuyor

 Türkiye’nin en esaslı boya üreticisi DYO’nun, ahşaba nefes aldıran ve ziyanlı güneş ışınlarından koruyan,
Ana Sayfa Ekonomi 8 Temmuz 2021 8 Görüntüleme

Dewilux markalı Hydrolack Serisi ile ahşaplar nefes alıyor, mobilyaların ömrü uzuyor

Dewilux markalı Hydrolack Serisi ile ahşaplar nefes alıyor, mobilyaların ömrü uzuyor

Türkiye’nin en esaslı boya üreticisi DYO’nun, ahşaba nefes aldıran ve ziyanlı güneş ışınlarından koruyan, çevreci su bazlı mobilya boyaları Dewilux Hydrolack serisi, yeni ambalajıyla raflardaki yerini aldı.

 

İnşaat ve endüstriyel boyalarda dala sunduğu eserlerle fark yaratan Türk boya dalının öncü şirketi DYO’nun Dewilux markası altında yer alan Hydrolack su bazlı boyaları, ahşap mobilyaların ömrünü uzatıyor.

Dewilux Hydrolack Serisi ile Ahşap Nefes Alıyor, Ultraviyole Işınlardan (UV) Korunuyor

Yeni ambalajıyla piyasaya sunulan Dewilux Hydrolack serisi, kokusuz olmasının yanı sıra ahşabın nefes almasını ve üst seviye ultraviyole (UV) müdafaası sağlıyor.

Dewilux Hydrolack serisi, EN71-3 standardına uygun olmasıyla çocuk ve oyuncak güvenliği standartlarını da karşılıyor. Hem iç hem de dış cephede fizikî ve kimyasal dayanıma uygun olan seri, gelebilecek mümkün darbelere karşı da yüksek direnç sağlıyor. 

İç cephe ve dış cephe mobilyalarda kullanılan Dewilux su bazlı eserleri, yeni metal ambalajıyla tüm raflarda yerini alıyor.

Hibya Haber Ajansı

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