DHL BEEN London ile Formula 1’deki pankartlarını geri dönüştürerek moda koleksiyonu çıkardı

Rekor sayıda yarışın yer alacağı takvim, 20 Mart’ta Bahreyn Grand Prix’siyle açılış yaptı

DHL’in yeşil lojistik teknolojisi, Formula 1’in sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye devam edecek

Hem DHL’in hem de F1’in, 2030’a kadar gerçekleştirilmek üzere iddialı iklim hedefleri var

DHL’in yenilikçi moda markası BEEN London ile iş ortaklığı, döngüsel ekonomiyi destekliyor

Bonn: DHL, 20 Mart’ta gerçekleşen açılış yarışı için 2022 FIA Formula Bir Dünya Şampiyonası’nı (Formula One World Championship™) Bahreyn’e taşıyarak yarış sayısı bakımından bir kez daha rekor kıran 2022 takvimine start verdi. Yeni rekorun sahibi 2022 Formula 1® takvimi, 6 kıtaya uzanıyor ve arka arkaya iki ve üç yarışın yapılacağı çok sayıda hafta sonunun yanı sıra ilk kez gerçekleştirilecek Miami Grand Prix’sini de kapsıyor. 2022 sezonu aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilirlikte artış ve daha yakın yarış aksiyonu için tasarlanmış yepyeni otomobillerle Formula 1’de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu yılki yeni otomobiller, 90 fosil yakıt ve 10 etanol karışımı olan E10 yakıtıyla çalışacak ve Formula 1’i 2025’e kadar 100 sürdürülebilir yakıtlı hibrit motora geçme hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

Formula 1’in ardındaki muazzam lojistik çabayı bu yıl bir kez daha DHL üstlenecek ve yarış otomobilleri, lastikler, yedek parçalar, yakıt, yayıncılık ekipmanları ile pazarlama ve ağırlama ekipmanlarından oluşan 1.400 tonluk değerli yükü her yarışa taşıyacak. Formula 1’in 2030 yılına kadar net sıfır karbon ayak izi hedefine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanan DHL, yakıt tüketimini takip etmek, en verimli rotaları seçmek ve CO2 emisyonlarını azaltmak için, F1’e tahsis edilmiş olan filosunun tamamını GPS ile donatıyor. Alınan diğer önlemler arasında karbon emisyonlarını geleneksel uçaklara kıyasla 18 azaltan DHL’in yakıt tasarruflu Boeing 777 uçaklarının kullanımının yanında kara ve deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere çoklu taşımacılık çözümlerinden yararlanmak da yer alıyor.

Deutsche Post DHL Group Global Marka Pazarlama Müdürü Arjan Sissing, konuya ilişkin açıklamasında şunları söylüyor:

“Yaklaşık 40 yıldır Formula 1 için lojistik hizmeti yürütüyoruz. Sporun popülaritesindeki sürekli artış doğrultusunda sezon takvimine daha fazla yarış tarihi ve mekân eklenmesiyle beraber lojistik de F1 deneyimini mümkün kılan en önemli unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Bugün odak noktamız, Formula 1’in karbon ayak izini ve toplam çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olmak. Yeşil lojistik alanında sektör lideri olarak bizler, bu taahhüdü yerine getirmek için gereken niteliklere benzersiz şekilde sahibiz ve gerek otomotiv teknolojisi gerekse sürdürülebilirlik alanında yeni standartlar belirlemeye devam eden F1’e destek vermekten gerçekten gurur duyuyoruz. F1 olarak yalnızca bugüne dek yapılmış en verimli hibrit sistemi yaratmakla kalmadılar şimdi de yenilenebilir biyo-atıktan 100 sürdürülebilir bir ‘drop-in’ yakıt geliştirme çabalarını da yoğunlaştırıyorlar; bu yakıt, tüm dünyada otomobil ve kamyonlar tarafından kullanılabilecek bir yakıt olacak.”

DHL 2022’de bir kez daha Formula 1’le olan ve yüksek görünürlük sağlayan iş birliğini, sürdürülebilir çözümler üretmek üzere yaratıcı çözümler geliştiren daha küçük markaları ve sanatçıları tanıtmak için kullanacak. DHL 9 Mart’ta, Bahreyn’deki Formula 1 Aramco Sezon Öncesi Testleri’nin arifesinde, tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden moda aksesuarları yapan ödüllü BEEN London markasıyla iş birliği yaptığını açıkladı. İngiliz Vogue tarafından dünyanın en yenilikçi moda şirketlerinden biri olarak tanımlanan BEEN London, “DHL x BEEN London. Pist Koleksiyonu” adını taşıyan, sınırlı sayıda üretilen ve dünyanın dört bir yanında Formula 1 pistlerini donatan DHL pankartlarından geri dönüştürülmüş sürdürülebilir ürünlerden oluşan bir koleksiyon yaratmak üzere DHL ile birlikte çalışıyor.

“F1’in yenilikçi gücüyle sürdürülebilir ulaşım teknolojilerini giderek daha fazla odağına almasının küresel sürdürülebilirlik çabası üzerindeki potansiyel etkisi çok büyük. Ama biz, BEEN London gibi taze bir soluk getiren yeni girişimcilerin sağladığı ‘daha küçük’ pozitif etkilere de dikkat çekmek istiyoruz.” diyor Sissing. “Daha geniş kapsamlı sürdürülebilirlik çabamızın bir parçası olarak BEEN London ile yapılan bu iş birliğinin amacı, çeşitliliği ve sürdürülebilirlik alanında fark yaratan insanları desteklemek ve onlara çalışmalarını sergilemeleri için bir platform sağlamak.”

Tüm BEEN London ürünleri, Doğu Londra’nın son kalan deri atölyelerinden birinde tamamen elle üretiliyor, öğrenme güçlüğü çeken Londralılar tarafından paketleniyor ve her birinin karbon ayak izi, ana caddelerde satılan muadillerinden ortalama 10 kat daha düşük.

9 Mart’ta DHL’in Dubai’deki Lüks ve Moda forumunda ortaklığın duyurusu için hazır bulunan BEEN kurucusu Genia Mineeva, küçük şirketinin ardındaki büyük mesaj hakkında şunları söyledi: “BEEN London ekibimizin her üyesi, atıkların güzelleşebileceğini kanıtlayarak moda endüstrisi üzerinde gerçek, ölçülebilir bir etkiye sahip olmak ister. DHL’den gelen bu inisiyatifi, tam da bu amaca ulaşmak, için yüksek görünürlük sağlayan bir fırsat olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kapsamda eski pist kenarı pankartlarını çok iyi bir amaç için kullanıp onlarla sınırlı sayıda üretilmiş güzel bir seyahat seti koleksiyonu yaratarak dünyaya geri dönüştürülmüş atık malzemelerle neler yapılabileceğini gösteriyoruz.”

Seyahat setleri, BEEN London web sitesinde sınırlı sayıda üretilmiş bir koleksiyon olarak satışa sunulacak ve elde edilen gelir, okyanusların plastikle doldurulmasına engel olmak üzere dünyaya yardım eden ve aynı zamanda atık toplayan komünitelerin hayatlarını iyileştiren bir sosyal girişim olan Plastic Bank’e aktarılacak. Plastic Bank, sahil şeridinde yaşayan toplumlarda etik geri dönüşüm ekosistemleri oluşturuyor ve malzemeleri global üretim tedarik zincirine bir kez daha dahil etmek üzere yeniden işliyor. Toplayıcılar, topladıkları malzemeler için ikramiye alıyorlar ve bu da onların market alışverişi, tüp gaz, okul harcı ve sağlık sigortası gibi temel ailevi gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı oluyor. Sissing, “Plastic Bank, BEEN London ile yaptığımız geri dönüşüm farkındalık kampanyamız için biçilmiş kaftan niteliğinde; okyanuslarımıza yönelik giderek artan bir tehdidi azaltmaya yardımcı olmak üzere atık plastiğin değerinden yararlanan harika bir sosyal girişimcilik örneği.” diyor.

Deutsche Post DHL Group’un Sürdürülebilirlik Yol Haritası, önümüzdeki 10 yıl içinde ticarifaaliyette sürdürülebilirliği hızlandırma ideali doğrultusunda, Grubun küresel lojistik faaliyetlerinde daha da fazla büyüme beklenmesine rağmen, 2020’de 33 milyon ton olan emisyonu 2030 yılına kadar 29 milyon tonun altına düşürme hedefiyle, temiz lojistik operasyonlarına 7 milyar Euro’luk (2030’a kadar) bir yatırım içeriyor. Grup, hedefine ulaşmak için hat taşımacılığında sürdürülebilir yakıtların payını 30’un üzerine çıkaracak, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) karışımını 30’un üzerine çıkaracak, tüm temel ürün ve çözümlerin 100’ü için yeşil alternatifler sunacak ve tüm yeni binaların 100’ünü karbon nötr olacak şekilde tasarlayacak. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar son kilometre teslimat araçlarının 60’ını elektrikli hale getirmeyi ve 80.000’den fazla e-aracı yollara çıkarmayı planlıyor.

2004 yılından bu yana Formula 1’in Resmi Lojistik Ortağı ve Formula 1’in en uzun vadeli küresel ortağı olan DHL, yalnızca Formula 1’i mümkün olduğunca verimli bir şekilde dünyanın dört bir yanına taşımaya odaklı çalışan 35 motor sporları lojistiği uzmanından oluşan bir ekibe sahip. Sissing, bu ilişki için, “Hız, hassasiyet ve -giderek daha da fazla- sürdürülebilirlik üzerine kurulu gerçek bir ortaklık”, diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı