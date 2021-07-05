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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 5 Temmuz 2021 12 Görüntüleme

DHL Express Türkiye 24 Haziran’da KOBİL’lere ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazarlar, Yeni Rotalar’ webinarı düzenliyor

DHL Express Türkiye 24 Haziran’da KOBİL’lere ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazarlar, Yeni Rotalar’ webinarı düzenliyor

DHL Express Türkiye, 24 Haziran’da ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazarlar, Yeni Rotalar’ başlıklı bir webinar düzenliyor. Ticaret Bakanlığı’nın katkısıyla gerçekleşecek webinar’da KOBİ’ler için B2B’de e-ticaretin kıymeti ve değişen iş modelleri anlatılacak.

Türkiye’de süratli hava nakliyatının kurucusu DHL Express Türkiye, 24 Haziran Perşembe günü 10.00-11.30 saatlerinde düzenlenecek e-ticaret webinar’ında, KOBİ’lerle bir ortaya geliyor. Dijitalleşme ve pandeminin de tesiriyle B2B dünyasında öne çıkan e-ticaret dalgasının konuşulacağı webinar’da DHL Express’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı Kapsamlı B2B E-Ticaret Kılavuzu başlıklı raporu da yol gösterici olacak.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Lideri Muhammed Emin Torunoğlu ve DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç’un açılış konuşmalarıyla başlayacak webinar’da, Ticaret Bakanlığı’ndan İhracatı Geliştirme Uzmanı H. Şafak Bozkır Aydoğmuş Kolay İhracat Platformu’nu ve ihracatçılara sunduğu avantajları anlatacak. DHL Express E-Ticaret Proje Yöneticisi Onur Külçebaş ve DHL Express Satış Geliştirme Müdürü Yasemin Bucalı da B2B ile ilgili pazar öngörülerini, B2B satın alma profesyonellerinin değişen beklentilerini, B2B e-ticarette firmaların nasıl öne çıkabileceklerini ve Avrupa Birliği Gümrük Mevzuatı’ndaki değişiklikleri paylaşacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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