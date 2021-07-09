DHL Express Türkiye, KOBİ’lere e-ticaret anlattı

DHL Express Türkiye, ‘B2B E-Ticaret Yeni Pazarlar, Yeni Rotalar’ başlıklı webinar’ında KOBİ’lere e-ticaret eğitimi verdi. Ticaret Bakanlığı’nın da iştirak sağladığı webinar’da KOBİ’ler için B2B’de e-ticaretin değerine ve değişen iş modellerine değinildi.

Türkiye’de süratli hava nakliyatının kurucusu DHL Express Türkiye, e-ticaret webinar’ında KOBİ’lerle bir ortaya geldi. Dijitalleşme ve pandeminin de tesiriyle B2B dünyasında öne çıkan e-ticaret dalgasının konuşulduğu webinar’da DHL Express’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı Kapsamlı B2B E-Ticaret Kılavuzu başlıklı raporu da ele alındı.

Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Siyasetleri ve Yeni Jenerasyon Teknolojiler Daire Lideri Muhammed Emin Torunoğlu açılışta yaptığı konuşmada dijital dönüşüm konusunun Bakanlığın en ehemmiyet verdiği alanlardan biri olduğunu kaydetti. Başta Kolay İhracat Platformu olmak üzere, Sanal Ticaret Akademisi, Kolay Takviye ve Dijital Dönüşüm Yarışı üzere projeler ile Bakanlığın bu alanda birçok muvaffakiyet kaydettiğini kelamlarına ekledi.

DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, açılış konuşmasında dijitalleşme ve milenyum jenerasyonunun da tesiriyle e-ticaretin B2B dünyasını dönüştürdüğünü belirtirken pandeminin tesirine de dikkat çekti. Tonguç “Pandemide bilhassa KOBİ’lerin işlerini sürdürmek ve hatta yeni pazarlara girmek için fırsatlar araştırdığını gördük. Yurtdışındaki müşterilerini ziyaret edemeyen ihracatçılar, işlerini sürdürmek için numune gönderimlerini arttırdı. DHL Express Türkiye olarak buna birinci elden biz de tanıklık ettik ve bu süreçte ihracatçılarımızı 192 farklı ülkeye bağladık.” dedi.

Eğitimde Ticaret Bakanlığı’ndan İhracatı Geliştirme Uzmanı H. Şafak Bozkır Aydoğmuş, Kolay İhracat Platformu’nu ve ihracatçılar açısından nasıl yol gösterici olduğunu anlattı. Aydoğmuş “Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza bir nevi dijital danışmanlık sağlıyoruz. İster firma sahibi olsun isterse teşebbüsçü olsun tüm vatandaşlarımızın fiyatsız bir halde faydalanabildiği Kolay İhracat Platformu, yapay zeka teknolojisi ile gaye pazar teklifleri getirirken gümrük vergilerinden ihalelere, rakip ülke bilgilerinden alternatif eser tekliflerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlıyor.” dedi.

DHL Express E-Ticaret Proje Yöneticisi Onur Külçebaş ve DHL Express Satış Geliştirme Müdürü Yasemin Bucalı da webinar’da B2B pazarı ile ilgili öngörüleri ve B2B satın alma profesyonellerinin değişen beklentilerini paylaştılar.

DHL Express E-Ticaret Proje Yöneticisi Onur Külçebaş, e-ticarette çoklukla B2C’den bahsedildiğini lakin B2B’deki sayıların çok daha büyük bir pazarı ortaya koyduğunu belirtti. Külçebaş: “B2B e-ticaret pazarının büyüklüğünün 2027 yılında 20,9 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Araştırmalara nazaran B2B satış süreçlerinin yüzde 80’i dijital kanallardan gerçekleşecek. Bu noktada milenyum jenerasyonunun beklentilerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Milenyum neslinin yüzde 44’ü B2B satın alma sürecinde satış temsilcisiyle hiçbir etkileşimi tercih etmiyor.” dedi.

DHL Express Satış Geliştirme Müdürü Yasemin Bucalı da sunumunda B2B e-ticaret ile daha nizamlı ve aracıyı ortadan kaldıran siparişlerin ortaya çıktığını tabir etti. Bucalı: “2020 pandemi sebebiyle e-ticaretin yılı oldu. Şirketler online kanallara geçmek zorunda kaldı. Lakin araştırmalar bu trendin kalıcı olacağını ortaya koyuyor. B2B satın alma profesyonellerinin yalnızca yüzde 20’si klâsik yüz yüze satışların dönmesini istediğini söylüyor.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı